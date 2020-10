Rüyada patlıcan görmek ne anlama gelir? Rüyada patlıcan kızartması yemek ne demektir? Rüyada patlıcan yemeği pişirmek ve yemek nasıl yorumlanır?

Rüyada patlıcan turşusu görmek ne anlama gelir? Rüyada patlıcan kebabı görmek ne demektir? Rüyada patlıcan közlemek görmek nasıl yorumlanır? Rüyada patlıcan görmek psikolojik yorumu nasıldır?

Rüyada patlıcan görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak patlıcan görmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada patlıcan görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA PATLICAN GÖRMEK

Rüyada patlıcan görmek başarı, itibar ve saygınlık anlamına gelirken aynı zamanda sıkıntı, zorluk ve üzüntü anlamına gelir. Bazı rüya tabircileri rüyada patlıcan görmenin kişinin insanlar üzerindeki iyi düşüncelerinin, olumsuz yönde değişmesine işaret ettiğini söyler. Rüyada patlıcan yediğini gören kişi yasal izinler alarak resmi bir iş yapacak demektir.

Rüyada patlıcan yemek ayrıca düşmanca duygular besleyen, önden gülen arkadan bıçaklayan ve dalkavukluk yapan kişiye de delalettir. Patlıcanı tam zamanındayken görmek önemsiz bir sorunla birlikte kazanca işaret eder. Rüyada zamanından önce ya da zamanından sonra görülen patlıcan nahoş şeylere delalet eder. Rüyada görülen patlıcan yemeği esenlik, ferahlık ve yeteri oranda nimet sahibi olmak anlamına gelir.

RÜYADA BEYAZ, SİYAH, MOR PATLICAN GÖRMEK

Rüyada beyaz patlıcan gören ya da alan kişinin, güzel ahlaklı, güzel huylu ve temiz niyetli kişi olduğu ve çevresinde de iyi anılan biri olduğu anlamına gelir.

Rüyada siyah patlıcan gören kişi, toplumda saygınlığını ve insanlar tarafından sahip olduğu iyi vizyonunu kaybedecek demektir.

Rüyada tam zamanında mor patlıcan görmek çok iyidir, kişinin meslek hayatının başarılarla dolu olacağına, rakiplerine karşı her zaman zafer kazanacağına, en yüksek makama ulaşarak itibar sahibi olacağına ve kazancının da hiç eksilmeyeceğine delalet eder.

RÜYADA ÇÜRÜMÜŞ PATLICAN GÖRMEK

Rüyada çürümüş patlıcan görmek iyi değildir, maddi zarara uğramaya, yokluğa düşmeye, rızkın eksilmesine, işlerde başarısızlığa, dolayısıyla da bazı sıkıntılar, sorunlar ve zorluklar yaşamaya delalet eder. Ve rüya sahibinin kötü bir haber alacağına delalet eder.

RÜYADA PATLICAN KIZARTMASI GÖRMEK

Kişinin, eline geçen kazancı arttırmak için bazı yeni işkollarına gireceğine, bolluk ve bereket dolu bir dönem yaşanacağına, kaçırılan fırsatların birçok kişi ile girilen yeni bir iş sayesinde tekrar kazanılacağına, ana baba dualarının alınacağına, iş sahibi olunacağına, hane içindeki tartışmaların bitirileceğine işarettir.Rüyada patlıcan kızartması yemek, hazırlıksız girilen bir işte maddi olarak büyük zarara uğranacağı, verilen sözlerin yerine getirilemeyeceği, yakın bir akrabanın yapacağı bir hatadan etkilenileceği, eşler arasında büyük tartışmalar yaşanacağı ve uzun sürecek bir ayrılık yaşanacağı anlamına gelir.

RÜYADA PATLICAN DOLMASI GÖRMEK

Yeni bir yuva kurma yolunda aile büyüklerinden destek alınacağına, işlerin günden güne daha da açılacağına, bir rekabetten büyük bir başarı ve kazançla çıkılacağına, sağlık sorunları ile uğraşılan bir dönemin sona ereceğine, sorunsuz bir kişi ile arkadaş olunacağına, aile hayatını renklendirecek bir kişi ile ortaklık kurulacağına ve hayırsever bir arkadaşın yardım isteğine cevap verileceğine rivayet eder. Rüyada patlıcan dolması vermek, uzu n bir zamandan beri ters giden işlerin düzeltileceğine, trend olan bir markanın başına geçileceğine, hayırlı bir kısmet ile evlilik yolunda adımlar atılacağına, çok sevilen bir kişi ile yaşanan bir ayrılığın sona ereceğine, arkadaşlar arasında tatlı bir rekabet yaşanacağına ve büyük başarılar kazandıracak işler yapılacağına yorumlanır.

RÜYADA PATLICAN TARLASI GÖRMEK

Aile bireylerine de katkısı olacak bir işte büyük bir girmeye, maddi açıdan bir kazanç elde etmeye, rahata ermeye, sorunlardan kurtulmaya, zarar getirecek bir durumdan kurtulmaya, yeni ve daha iyi bir haneye sahip olmaya, işbirliği yapmaya, bolluk içinde yaşamaya, aydınlığa çıkmaya, yeni bir işe girmeye ve başarı merdivenlerini hızlı bir şekilde çıkmaya delalettir. Rüyada patlıcan tarlası satın almak,her geçen gün daha da büyüyecek bir işe girileceği, sorunların aşılacağı, dertlerin biteceği, anne baba dualarının Allah katında kabul görmesi sayesinde sıkıntıların sona ereceği ve sağlığın daha iyiye gideceği anlamına gelir.

RÜYADA PATLICAN TOPLAMAK

Rüya sahibi yeni iş alanlarına girip kazancını arttıracak, hayal ettiği şeylere kısa zamanda kavuşacak, manevi olarak büyük bir gelişme yaşayacak, zengin olacak, hayırlı bir kısmetle bir birlikteliğe başlayacak, zor zamanları geride bırakacak, sevdiği kişilerle mutlu olacak, yapacağı sürprizle anne babasını şaşırtacak ve güzel günlere yelken açacak demektir. Rüyada denizden patlıcan toplamak, haneye bolluk ve bereket dolacağına, işlerin yoluna gireceğine, dertlerin ve sıkıntıların biteceğine, kardeşlerin birlikte iş kuracağına, üst bir mevkiye terfi alınacağına ve herkes tarafından tanınan biri olunacağına yorumlanır.

RÜYADA PATLICAN KÖZLEMEK

İş hayatında yaşanan maddi manevi sorunların üstesinden gelineceğine, kazancın bir değil en az iki kat arttırılacağına, aydınlığa çıkılacağına, yeni bir yol tutulacağına, zararlı kişilerden uzak durulacağına, zararın telafi edileceğine, işlerin toparlanacağına, yeni bir ortaklık kurulacağına, birbiri ardına yaşanan sorunların düzeleceğine ve rahat bir nefes alınacağına işaret eder. Rüyada sobada patlıcan közlemek, geçmiş günlerle ilgili bazı zamanları ve kişileri hatırlayıp yaşanan güzel olayları yadetmeye, kazanç getirecek bir işte liderlik etmeye, rakipleri yenilgiye uğratmaya, hatadan dönmeye, zorlukları kısa süre içinde aşmaya, sağlığa dikkat etmeye ve yeni bir düzen kuran birine yardımcı olmaya rivayet edilir.

RÜYADA PATLICAN KEBABI GÖRMEK

İş, eğitim ve aile ile ilgili konularda büyük adımlar atmaya, zorlukları aşmaya, hatalı bir durumu düzeltmeye, kazancı Allah yolunda harcamaya, mal mülk sahibi olmaya, yeni bir işe sahip olmaya, sağlıkla ilgili olarak yaşanan talihsiz bir durumu atlatmaya ve gösterilen sabrın karşılığını almaya rivayet eder. Rüyada patlıcan kebabı yemek, dünyanın güzelliklerini yaşama şansına nail olmaya, helal olan parayla keyif içinde yenecek lezzetli rızka, yaratıcı kişiliğe, girişken ve çalışkan olmaya yorulur. Rüyada patlıcan kebabı yapmak, herkesin yapmak istemeyeceği zahmetli aynı zamanda da bir o kadar kazançlı ve eğlenceli olan bir işi yapmaya başarılı ve mutlu olmaya işaret eder. Pek çok insanın tembellik ettiği bir işi hiç üşenmeden, istek ve azimle gerçekleştirmek sonra da keyfini sürmek demektir.

RÜYADA PATLICAN KIZARTMASI GÖRMEK

Keyfi kısa fakat cefası uzun sürecek bir atılım yapmak ve onun sefasını yaşarken memnun, zorluğunu yaşarken de şikâyetçi olmak anlamına gelir. Tıpkı, evde bir parti, eğlence ya da nişan, düğün yaparken eğlenip sonra da günlerce temizlikten kurtulamamak gibi. Rüyada patlıcan kızartması yapıp misafirlere ikram etmek, çok sevilen hatırlı kimseler için deyim yerindeyse çiğ tavuk yemeye yani her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olmaya işaret eder. Rüyada patlıcan kızartmasını tek başına yediğini görmek, kimseye sormadan bir girişimde bulunmaya elde edilecek zararı da karı da tek başına yaşamak anlamına gelir. Rüyada patlıcan kızartması ikram edildiğini görmek, gidilen bir yerden son derece hoşnut kalmaya ve memnun ayrılmaya delalet eder. Rüyada restoranda patlıcan kızartması yemek, bir isteği gerçekleştirmek için şansın ayağına gelmesi demektir.

RÜYADA PATLICAN OYMAK

Büyük bir planın hazırlığında olmaya yorulur. Rüyayı gören kişinin mesleki ve maddi anlamda tatmin olacağına inandığı bir proje üzerinde tabiri caizse harıl harıl çalıştığına delalet eder. Rüyada çiğ patlıcan oymak, bir işin en zor kısmından başlayarak sonuca varmak istemeye, rüyada pişmiş patlıcan oymak da tam tersine işe kolay tarafından başlamayı tercih etmeye işaret eder. Rüyada çürük patlıcanı oymak, ne kadar uğraşılsa da bir yere varılamayacak ancak uğraşıldığıyla kalınacak bir mesele demektir. Olmamış patlıcan oymak da, çürük patlıcan oymakla aynı anlamdadır.

RÜYADA PATLICAN TURŞUSU GÖRMEK

Rüyada patlıcan turşusu yapmak, sabırlı olunması halinde basit bir tekniği uygulamak sayesinde elde edilecek rızık ve kazanca alamet eder. Rüyayı gören kişinin nasibinin peşinden giden, üşenmeyen, azimli ve özverili kimse olmasıdır. Kişinin bu özelliği sayesinde ailesi de hep şanslı olacaktır. Çünkü bu rüya kişinin deyim yerindeyse ekmeğini taştan çıkarmak gibi bir vasfı olduğunu gösterir. Rüyada patlıcan turşusu yemek, yenilikçi ve yaşama karşı esnek olmaya, dolayısıyla da çoğu insanın sahip olduğu önyargılara sahip olmamaya yorulur. Bu özellik istisnalar dışında kişiye avantaj sağlayacaktır. Rüyada marketten patlıcan turşusu almak, bir malı ya da eşyayı daha ekonomik şekilde almak varken pahalıya mal etmek ve fazladan cebinden harcamış olmak anlamına gelir. Her ne kadar zarar gibi görünse de bu tercih kişiye zaman ve kolaylık olarak geri dönecektir.

RÜYADA PATLICAN GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Patlıcan, tadı gereği her damak zevkine hitap etmeyen bir sebzedir. Buna karşın, patlıcan hayranı insan sayısı da hiç azımsanmayacak orandadır. Hatta etrafınızda patlıcanı çok seven kimseler olduysa onlardan "patlıcanı çiğ versinler yine de yerim" söylemini duymuşluğunuz bile olabilir. Dolayısıyla patlıcanın herkes tarafından sevilmemesi bireyin seçici bir kimse olduğunu gösterir. Bu, yediğinden, içtiğinden, giyindiğinden tutun da eş, meslek, arkadaş seçimine varana kadar geçerlidir. Bireyin, dışarıdan zor kimse olarak algılanmasına neden olan bu özelliği aslında onun hayatına yön veren ve mutlu olmasını belirleyen en önemli prensibidir. Çünkü her birey kaderini her defasında seçimleri tarafından belirler.