Rüyada deve görmek ne anlama gelir? Rüyada deveye binmek ne anlama gelir? Rüyada deve olması ne anlama gelir? Rüyada deve kesmek ne anlama gelir? Genelde filmlerde ıssız çöllerde kalmış insanlar, rüyalarında ya da seraplarında deve görürler. Peki gece uyuduğumuzda ya da gündüz şekerlemeler yaparken rüyamıza giren develer ne anlama gelmektedir? Rüyada develere bindiğimizde, deve kestiğimizde ya da deve gördüğümüzde bunun anlamının ne geldiğini hep birlikte inceleyelim.

RÜYADA DEVE GÖRMEK

Rüyanızda deve görmeniz yolculuğa ve kadri kıymeti yüce olan bir kimseye işarettir. Bu tür rüyalar gören kimseler genelde hayatlarına kadri ve önemi yüksek olan kişilerin gireceği ya da böyle kişilerle temasa geçeceği anlamına gelmektedir. Bazen de bir yolculuğa çıkılacağı ya da yakın bir kimseden yolculuk haberi alınacağı anlamına gelir.

RÜYADA DEVE SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada deve sürüsü görmek rüya sahibinin kendi küçük ya da büyük ailesinde söz sahibi olacağı anlamına gelir. Sözü dinlenen ve dediği yapılan bir kimse olacağı anlamını taşır. İş hayatında da önemli işlere atılacağı ve bu atıldığı işlerde ve yaptığı projelerde hep başarılar elde edeceği anlamı da taşır. Bu iş yükü altında sözü dinlenen aklına danışılan tek kişi olacağı da söylenir. Bu şekilde iyi kazançlar kazanacağı da söylenir.

RÜYADA BEYAZ DEVE KESMEK

Eğer rüyanızda beyaz bir deve kestiyseniz ya da kestirdiyseniz bu genelde yağmura ve berekete yorumlanır. Ayrıca da rüyayı gören kişinin gücü kuvveti yerinde kudretli bir kişi olduğu ya da yakın bir zamanda olacağı anlamı da çıkabilir. Uzun uğraşları sonucu kişinin hayatının bereketli bir dönemine gireceği ve hem finansal açıdan hem de ruhani bir huzura ereceği anlamına da gelir. Aynı zaman da rüyada deve kesmek bolluk ve bereket anlamlarına da gelir.

RÜYADA DEVE KESİLDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada bir devenin kesildiğini gördüyseniz bu rüyayı gören kişinin muradına ereceğine ve mutu olacağına işaret eder. Bunun sonucunda da yardıma ihtiyacı olan kimselere yardım edeceği ve sevap kitabını kabartacağı anlamına da gelir. Gönülden gelen en derin isteklerinin gerçekleşeceği anlamına da gelir.

RÜYADA DEVEYE BİNDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyanızda deveye bindiğinizi görmeniz uzun bir yola çıkacağınızı delalet eder. Diğer yandan deveye bindiğini gören kimse toplum ya da devlet nezlinde çok büyük bir şerefe nail olacağı anlamına gelir. Bir kadının ya da bir erkeğin rüyasında deveye binmesi ise değişkenlik gösterir. Eğer bir kadın rüyasında deveye biniyorsa bu hayırlı bir kısmetle yorumlanır. Eğer kadın evli ise o zaman gurbete giden ya da gidecek olan kocasının tez vakitte gurbetten döneceği anlamına da gelir. Dönecek eşten hayırlı haberler alınacağı da anlamlar arasındadır.

RÜYADA DEVE YAVRUSU GÖRMEK

Rüyada deve yavrusu görmek, hayırlısı saygılı başarılı bir çocuğa işaret eder. Aynı zamanda hamile bir kişi rüyasında deve görüyorsa bu erkek çocuğu anlamına da gelebilir. Ayrıca rüyada deve yavrusuna dokunmak üzüntü ve keder yaşanacağı ve muhtemel bebeğin düşük yapılacağı anlamı da taşımaktadır.

RÜYADA DEVE KERVANI GÖRMEK

Rüyada deve kervanı görmek genelde hayırlı durumlara yorumlanır. Eğer rüyayı gören kişi böyle bir kervanla bir yola koyuluyorsa bu çok hayırlı işlere gireceği ve başarılı da olacağı anlamına gelir. Ayrıca meccut işinde üst mevkilere yükseleceği ve takdir toplayacağı anlamına da gelir. Eğer kişi bir kervana sahip olduğunu görüyorsa o zaman çok büyük bir mal ile beraber zengin olacağı ve büyük paralar kazanacağı servet elde edeceği anlamına gelir.

RÜYADA DEVE SAHİBİ OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyanızda deve sahibi olmanız maddi açıdan çok iyi bir şekilde yorumlanır. Özellikle hayatınızın düzene gireceği ve iyi işler yapacağınıza aile hayatınızda ki ufak tefek tartışmaların hızlı bir şekilde sona ereceği anlamına da gelir.Ailesi ile beraber mutlu ve huzurlu bir yaşam sürüp gideceğine, bu yaşam içerisinde maddi zorluk çekmeyeceğini ifade eder.

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RÜYADA DEVEYE BİNMEK

Rüyada deveye binmek soyu belli bir tanınmış şan sahibi biriyle evlenmeye işarettir. Ayrıca uzun yolculuk manasına da gelir. Rüyasında kişini deveye bindiğini görmesi hayılrıs işlere ve bu hayrlısı işler için yine hayırlı yollara çıkılacağını gösterir.

RÜYADA DEVE BESLEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada deve beslediğini görmek, deve ile alakalı olan kötü denebilecek nadir tefsirlerdendir. Bir deveyi beslemek rüya sahibinin çevresinde dolaşan kötü niyetli insanların olduğuna işarettir. Kişinin bu insanlara karşı hayatında bir sınır çekmesi ve onları etrafında daha fazla barındırmaması ve arkadaşlık yoldaşlık etmemesi gibi anlamlara gelir.

RÜYADA ERKEK DEVE GÖRMEK

Rüyada erkek deve görmek mesken ve bir gemiye işaret eder. Erkek deve pek de hayırlı anlamlara gelmez. Genelde kine ve etrafınızda sizden intikam almak için bulunan insanlar olduğuna işaret eder. Hatta karşıdaki kişinin intikamı için gayet sabırlı olduğunu da söyler. Eğer rüyanızda bir erkek deveyi kucaklayıp boğazından kesiyorsanız bu etrafınızda bulunan bir düşmanı alt edeceğiniz anlamına da gelebilir.

RÜYASINDA DİŞİ DEVE GÖRMEK

Bir kimsenin rüyasında dişi deve görmesi her zaman iyiye yorumlanır. Kişinin sonunun ve akıbetinin çok iyi olacağı ve iyiliklere ulaşacağı anlamına gelir. Eğer kişi rüyasında birkaç tane dişi deve görüyorsa bu işinde sözü geçen ve dediği dinlenen birisi haline geleceği, otorite sahibi bir insan olduğuna anlamına gelir. Rüya sahibi eğer erkek ise rüyada dişi deve görmek güzel bir hanımla birlikteliğe de yorumlanabilir. Rüyada dişi bir devenin bir yere alana ya da bir mekana girdiğini görmek ise orada fitnenin ve fesatın olabileceği anlamına gelir.Kişinin rüyada dişi deveye sahip olduğunu görmesi, saltanat ve kudrete işâret eder. Bazı durumlarda ise dişi deve görmek olmak, sonucun güzelliğine, din ve dünyaca selâmete işârettir. Rüyada, dişi bir devenin memsinden süt damladığını görmek o senenin bolluk ve bereket içinde olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.Rüyasında dişi bir deve bulduğunu veya deveye bindiğini gören kişinin bu rüyası onun asil birisi olduğu, değerli bir ha¬nım ile evleneceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

İBN'İ SİRİ'NİN RÜYADA DEVE GÖRMEYE YORUMU

Rüyasında bir deveye bindiğini ve süratle yürüdüğünü gören kişinin bu rüyası onun bir sefe¬re (yolculuğa) veya seyahate çıkacağına işaretle yorumlanır. Dişi deve görmek, haram mala yorumlanır. Rüyasında bir dişi deve bulduğunu gören kişinin bu rüyası onun, evleneceğine işarettir. Şayet bulduğu devenin bir de yavrusu olduğunu görürse, işaret edilen bu evliliği bir çocu¬ğu olan bir kadınla olacağına veya evlendiği hanımdan kendisinin (rüya sahibinin) bir çocuğu olacağına işaret eder. Rüyasında deve üzerinde giderken yolunu kaybettiğini gören kişi, dalalete ve şaşkınlığa düşer şeklinde tabir olunur. Danyel (a.s.)'ın yorumu: Rüyasında kızgın, avurtları kö¬pürmüş bir deve görmek, asalet sahibi değerli yüksek se¬ciyeli bir adama işarettir. Bazı yorumculardan naklinde ise; Rüyada görülen deve, kadın bir hizmetçiye işaretle yo¬rumlanır. Rüyada görülen devenin yavrusu bulunuyorsa, rüya sahibi, bir evlat (çocuk) sahibi olacağını veyahut ma¬lının artmasına, maksat ve muradına kavuşacağına işaret olarak tabir olunur şeklindedir. Es Salim'in yorumu: Bir kimse rüyasında sahibini bilme¬diği bir deveye bindiğini görse, bu rüyası onun, uzak bir yolculuğa çıkacağına işaret eder şeklinde yorumlanır. Halid-i İsfahani'nin yorumu: Rüyasında bir deveye bindiği¬ni gören kimse, büyük şerefe kavuşur. Şan ve şerefi duyu¬lur şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı hasta olan biri görürse, bu onun vefatına, ölümüne işarettir. Bir hastası olan kişi, rüyasında kendi evinin kapısı önün¬de bir devenin çökmüş olduğunu görse, bu rüyası, onun hastasının vefat edeceğine (öleceğine) işarettir. Rüyasında bir devenin sığınayacağı küçük ve daracık bir yerden deve ile birlikte geçtiğini görmek, rüya sahibinin beğenilmeyen bir işi yapacağına veya bir bidat'a düşeceği¬ne işarettir şeklinde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında devesinin ayağını kestiğini görmesi, bela ve musibete işaret eder şeklinde yorumlanır. Kirmani'nin yorumu: Bir kimse rüyasında dişi devenin etini dağıttığını görse, bu rüyası onun, hanımının malını israf ederek dağıtacağına, karısının malını mülkünü çar¬çur edip lüzumsuz yerlere harcayıp bitireceğine işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüyasında bir devenin üzerine bastığını görmek, iyi değil¬dir. Bu rüya, rüyayı gören kimse için, hor ve hakirliğe, zil¬let ve aşağılanmaya, korku ve üzüntüye düşeceğine işa¬retle yorumlanır. Şayet bu rüyayı gören kişi, devlet memu¬ru veya ücretli biri ise memurluktan ve işinden çıkarılır şeklinde yorumlanır. Ebu Said'in yorumu: Rüyasında bir yolculuğu esnasında deveden indiğini gö¬ren kimsenin bu rüyası, onun, çıkacak olduğu yolculukta hastalanıp arkadaşları ile yolculuğuna devam edemeyece¬ğine işaret olarak yorumlanır. Rüyada deveden indiğini görmek, şifası olan (atlatılacak) bir hastalığa yakalanmaya (ve sonra iyileşmeye) işarettir. Bütün rüya tabir ve yorumcularından deve rüyalarını şöyle kısadan bir göz atıp özetleyebiliriz Şöyle ki: Rüyasında deveden düştüğünü görmek, işten çıkarılmaya, sıkıntı ve kedere düşmeye işarettir. Rüyada devenin bağırdığını görmek, büyük bir yolculuğa ve ticarete çıkılacağına işarettir. Rüyada devenin ısırdığını görmek, büyük bir kimseden ge-lecek yardım ve menfaate işarettir. Devenin ısırması kısa sürecek bir hastalığa yorumlanır. Rüyada devenin konuştuğunu görmek, menfaat elde etme¬ye ve şaşılacak bir haber almaya işarettir. Rüyada çirkin eşya yüklenmiş deve görmek, hastalığa veya sel felaketine işarettir şeklinde tabir olunur. Rüyada erkek deve görmek, üzüntü ve keder ile tabir olunur. Erkek devenin kendisine zahmet verdiğini görmek, o zahmet miktarınca bir düşman tarafından üzüntü ve kedere uğrayacağına işâret eder. Rüyada deveye binip süratle yürüdüğünü görmek, yolculuğa çıkmaya işâret eder. Rüyada katar halinde deve görmek, kış mevsiminde yağmura işâret eder. Bir kimsenin rüyada devenin yününü aldı¬ğını görmesi, ele geçecek mala işâret eder; ancak bu mal devamlı olmaz. Rüyada deveyi kendi bahçe veya duvarında görmek, hayır, bereket ve sevince işârettir. Kocası seferde olan bir kadının bu rüyayı görmesi, kocasının döneceğine işâret eder. Bir kimsenin rüyada erkek devenin et yedi¬ğini veya evleri dolaşarak meçhul bir şeyler yediğini görmesi, halka gelecek bulaşıcı hasta¬lıklara işâret eder. Rüyada kızgın ve öfkeli deve görmek, kad¬ri yüce bir adama işâret eder. Rüyada birçok develere mâlik olduğunu gör¬mek, eğer ehil ise valilik makamına işârettir; eğer ehil biri değilse, bu defa çok hayra işâret eder. Rüyada deveye binmiş olduğu halde yolu¬nu kaybedip hiç bilmediği yollara gittiğini görmek, rüya sahibinin işarete ve hayrete düşmesine işârettir.. Rüyada deveden inmek, sefer esnasında hasta olup yola devam edememeğe işâret eder. Rüyada deveden düştüğünü görmek, teh¬like ve hatalara düşmeğe işâret eder. Yine rüyada deveden düştüğünü görmek, fakirliğe işâret eder. Rüyada azgın bir deveyi tutarak kendi hük¬mü altına aldığını görmek, düşmana karşı za¬fer bulmaya işâret eder. Hasta bir adamın evinde deve olduğunu görmesi, hastalıktan şifâya işârettir. Rüyada develeri otlatmak, derecenin yük¬selmesine işâret eder. Rüyada bir devenin kendisini boğazladığını veya azalarından birini kırdığını yahut yediğini görmek, bu durum miktarınca rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba işârettir. Rüyada deveden kan sağdığını görmek ise, haram mal ile tabir olunur. Rüyada devenin bir kimseye ayağı ile vur¬duğunu görmek, hastalığa işâret eder.