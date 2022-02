Tüm dünyanın gözü Belarus sınırında! Rusya ve Ukrayna heyetleri müzakerelere başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5. gününde sürüyor. Tarafların müzakere masasına oturmaya karar vermesinin ardından gözler görüşmenin gerçekleştirileceği Ukrayna- Belarus sınırına çevrildi.

SALONUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada, Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşeceği salonun hazır olduğunu ve müzakere görüşmelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Belarus Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşeceği salonunun fotoğrafını paylaştı.

RUSYA: EN KISA SÜREDE ANLAŞMAYA VARMAKLA İLGİLENİYORUZ

Rusya heyetinin başındaki isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmaya varmakla ilgilendiğini belirtti. Medinsky, "Çatışmanın her saati Ukrayna vatandaşlarının, Ukraynalı askerlerin ölümü anlamına geliyor. Bu nedenle elbette, mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmakla ilgileniyoruz. Anlaşmaların her iki tarafın da çıkarlarını karşılaması gerektiğine şüphemiz yok" diye konuştu.

KREMLİN: MÜZAKERELER SESSİZ İLERLEYECEK

Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonnarın talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denildi.

UKRAYNA: KİEV KUŞATILMIŞ DURUMDA DEĞİL

Ukrayna yetkilileri ise "Kiev kuşatılmış durumda değil. Sadece yatal edebilirler, başkentimizi vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

RUSYA: UKRAYNA HAVA SAHASI KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı müzakereler öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna hava sahasının tamamında kontrol sağlandığını duyurdu.