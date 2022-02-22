Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik had safhada! Bir açıklama da süper güç Çin'den geldi - Haberler
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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik had safhada! Bir açıklama da süper güç Çin'den geldi

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik had safhada! Bir açıklama da süper güç Çin'den geldi

Rus lider Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı sonrası bölgede gerginlik had safhaya çıktı. Rusya'ya yönelik tepkiler art arda gelirken bir açıklama da Çin'den geldi.

Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Zhang Jun, tüm tarafları itidal göstermeye ve gerilimi tırmandıracak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise şu açıklamayı yaptı: "Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Herhangi bir ülkenin meşru güvenlik endişelerine saygı gösterilmelidir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Çin, Dünya, Güncel, Haberler

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