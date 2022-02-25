Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılırsa sonuçları olur - Haberler

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Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılırsa sonuçları olur

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılırsa sonuçları olur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının "sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının "sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerine dair açıklamalarda bulundu.

Ülkelerin güvenliklerinin, başka ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiğini savunan Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır." ifadesini kullandı

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya, Rusya, İsveç, Güncel, Haberler

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