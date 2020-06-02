Rumlar döneminden kalma okul binasının turizme kazandırılması isteği
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Rumlar döneminden kalma okul binasının turizme kazandırılması isteği

Rumlar döneminden kalma okul binasının turizme kazandırılması isteğiTRABZON'un Sürmene ilçesi Dirlik köyünde, 1900'lü yılların başında Rumlar tarafından inşa edilen okul binası yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

02.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:34

Rumlar döneminden kalma okul binasının turizme kazandırılması isteği

TRABZON'un Sürmene ilçesi Dirlik köyünde, 1900'lü yılların başında Rumlar tarafından inşa edilen okul binası yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Köy halkı, binanın restore edilerek, turizme kazandırılmasını istiyor.

Sürmene ilçesi Dirlik köyünde, Osmanlı döneminde Rumlar tarafından inşa edilen okul binasının bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi oluştu. Cumhuriyetin ilk yıllarında ilkokul olarak da kullanılan bina, taşımalı eğitime geçilmesi ile atıl kaldı. Köy halkı, binanın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor. Dirlik Köyü Muhtarı Aydın Bilgin, köylerinde çok sayıda tarihi ve kültürel yapıların olduğunu, bunlardan birinin de okul binası olduğunu belirterek "Köyümüz Rum köyüydü. Bu köydeki insanlar sanatkar insanlardı. Bakırcıydı, sarraftı, demirciydi. Bizden önceki büyüklerimiz bu okulu ruhban okulu olarak anlatırdı. Onlardan sonra bizler de ilkokul olarak kullandık. Yaklaşık 20 yıl önce taşımalı eğitime geçince okulda da faaliyetler durdu. Atıl durumda kaldı. Şimdi bakımsızlık yüzünden yıkılma ile karşı karşıya. Gözümüzün önünde böyle bir tarihin yok olmasına razı gelemedik ve bazı çalışmalar başlattık. İlk olarak çatı onarımını gerçekleştirmek için gerekli izinleri aldık. Binanın içinde orjinallik bozulsa da binanın dışı olduğu gibi duruyor. Bu tarihi eserimiz kaybolmasın diye biz elimizden geleni yapıyoruz. Büyüklerimiz bu tarihi yapıyı bize nasıl bıraktıysa biz de çocuklarımıza bırakmak istiyoruz" dedi.

DOÇ. DR. ERÜZ: KÖY MUHTEŞEM TURİSTİK DESTİNASYONA SAHİP

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz tescili yapılan bu okul binasının Rum okulu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"1900'lü yılların başında Rumların eğitim ihtiyacını karşılamak için yaptırdıkları bir ilkokul binasıdır. Mübadeleden sonra okul boşalıyor, köyde kalanlar bu binayı yine ilkokul olarak kullanmaya devam ediyor. Taşımalı eğitim ile beraber bu okul kapandıktan sonra köy toplantı yeri olarak kullanıldı bir süre ama maalesef bakımı yapılamadı. Dirlik köyü içinde birçok tarihi yapı var. Köy bu tarihi yapılarla birlikte muhteşem bir turistik destinasyonu olabilecek bir coğrafyaya sahip. Buradaki yapıların en azından çatıları ve dış cephelerinin onarımını yaparak, bize kalan bu kültür miraslarını gelecek nesillerin de görebilmesi için korumalıyız. Yılda bir buçuk milyon turist alan bir coğrafya olarak Trabzon'da sadece doğa turizminin değil kültür turizminin de bir yere gelmesi lazım. Çünkü Trabzon çok nadide kültürel varlıklar barındırıyor. Sürmene muhakkak el değmesi gereken, bir an önce koruma çalışması yapılıp turizme kazandırılması gereken bir coğrafya."

'ÇOK SAYIDA KÜLTÜREL YAPI VAR, KORUNMALILAR'

Dirlik köyü sakinlerinden Selahattin Aydın ise "Okul binamız zamanında iyi durumdaydı, kullanılmamaya başlayınca zamanla camı, penceresi kırıldı, bakımsız hale geldi. Şimdi köy muhtarımız gerekli izinleri aldı, çatısından başlayarak bakımlarını yapacak. Yıkılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Çevremizde birçok tarihi ve kültürel yapı var, okulumuzla beraber onlar da korunursa turizme büyük katkısı olacaktır" dedi.

Birol Çamur da, "Bu okulda okudum, 1974 mezunlarındanım. Bizden sonra birkaç dönem daha eğitime devam etti, sonra taşımalı sisteme geçince okul kapandı. Kullanılmayınca da okul binası virane hale geldi, dökülüyor. Muhtarımız onarılması için gerekli izinleri aldı, köylülerden destek toplayarak, çatısını onararak, binanın ayakta kalmasını sağlayacak. Köyümüzde birçok tarihi yapı var, onların da onarılarak gün yüzüne çıkarılmasını, bu yapıların turizme açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Rumlar döneminden kalma okul binasının turizme kazandırılması isteği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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