Rize'ye özgü lezzet 'Enişte lokumu'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Rize'ye özgü lezzet 'Enişte lokumu' - Haberler
Rahmi Metin, Twitter, Rize, Güncel

Rize'ye özgü lezzet 'Enişte lokumu'

Rize'ye özgü lezzetlerden biri olan un, şeker, tereyağı ve fındık unu kullanılarak yapılan 'Enişte Lokumu' 81 ildeki 81 okulda öğrencilerin beğenisine sunulacak.

21.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:02
Rize'ye özgü lezzet 'Enişte lokumu'

Rize'ye özgü lezzetlerden biri olan un, şeker, tereyağı ve fındık unu kullanılarak yapılan 'Enişte Lokumu' 81 ildeki 81 okulda öğrencilerin beğenisine sunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açılmasından sonra ilk teneffüsün 40 dakika olacağı açıklamasını yapmasıyla belediye başkanları arasında Twitter'da bir kampanya başladı. Belediye Başkanları öğrencilerin 40 dakika olacak ilk teneffüsleri için 81 ilde 81 okula şehirlerindeki meşhur ürünlerin gönderileceklerini açıklamaya başladı. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in de çay göndereceğini söylemesi üzerine Rize Valisi Kemal Çeber Rize'ye özgü lezzetlerden biri olan 'Enişte veya Kaynana lokumu' olarak adlandırılan yöresel ürünü göndereceğini dile getirdi.

Sosyal medya üzerinden kendisini takip eden öğrencilerin kampanyaya destek vermesi için kendisinden talep talepte bulunduklarını dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber "Benimde kampanyadan haberim öğrencilerim aracılığıyla oldu. Arkadaşlardan bazıları 'Vali amca işte böyle bir kampanya var Biz de katılalım mı? ' deyince memnuniyetle iştirak ettik. Ama biz bir farklılık yaptık. Belediye başkanımızla beraber görüştük beraber, katılalım dedik ve 81 ilde 81 okula çaylar belediye başkanından enişte lokumları validen dedik" ifadelerini kullandı.

Adı 'lokum' tadı tatlı kurabiye

Enişte lokumunu kendisinin çok beğenerek tükettiğini ve herkesin de beğeneceğini dile getiren Vali Çeber "Herkes biliyor Rize çayı dünyanın en güzel, en özel çayı. Üzerine kar yağan tek çay ve Rize'de bu işin Merkezi. Enişte lokumu ise belki daha az bilinen bir ürünümüz. Aslında o da bizim çok geleneksel bir ürünümüz. Düğünlerden sonra gelin evlerinde bolca hazırlanıp, damat evine damat bohçası ile beraber gönderilen ve çok uzun süre tazeliğini muhafaza etme özelliği olan bir ürün. Birkaç da amacı olan bir ürün. Hem gelin aç kalmasın onu Tok tutsun diye gönderildiği söylenen, hem damat evine ikram olduğu söylenen, aslında tatlı bir kurabiye. Onu çok seviyoruz, Rizeliler çok seviyor, eminim herkes de çok sevecek" dedi.

Geçmişten gelen bir gelenek olan enişte lokumunu gelinin annelerinin kızlarının çeyizlerine bile koyduğunu sözlerine ekleyen Fatih Kandil "Rize'de önceden kaynanalar eniştelere düğün zamanları lokum ikram ederlerdi, çeyizlerine dahi lokum koyarlardı. O yüzden bunun ismi enişte lokumu olarak kalmış. Bazıları kaynana lokumu da diyor. Un, şeker, fındık unu, koyuyoruz içerisine ama bunun özelliği Rize tereyağından yapılıyor olması. Rize tereyağı ayrı bir lezzet veriyor ve bu şekilde ürünü takdim edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kimine göre enişte kimine göre kaynana lokumu

Lokumun isminin kişiden kişiye enişte veya kaynana lokumu olarak değiştiğini, aslında ürünün aynı ürün olduğunu dile getiren Hüseyin Yazıcı ise ""Enişte lokumunun tarihi bir 200 yıl vardır. Rize'ye özgü bir ürün. Yeni evliliklerde gelinin annesi damadına yapar, baya eski bir gelenek. Yapılan enişte yapan kaynana olunca ismi kimine göre enişte lokumu kimine göre kaynana lokumu" diye konuştu.

Geçmişte kaynanaların damatlarına yaptığı bu ürün şimdilerde ise Rize'de hemen her pastanede yapılarak adet olarak ortalama 4 TL'den satılıyor. Tok tutma ve uzun süre taze kalma özelliği olan enişte lokumunu genelde yolculuğa çıkanlar alıyor. Fakat son zamanlarda ülkemizde de boy gösteren koronavirüs tehlikesi nedeniyle yolculuğa çıkanlar azalınca enişte lokumu da satılmaz hale geldiği için üretimi biraz da olsa bugünlerde durdu. - RİZE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Haberler
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haberler
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Haberler
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda...
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Dünya Sağlık Örgütü, 'Virüs gençleri etkilemiyor' tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan İçişleri Bakanı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Rita Wilson Guido Senia Hande Soral Ender Saraç
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Karar İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Rize'ye özgü lezzet 'Enişte lokumu' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 12:50:59. #1.15#
title