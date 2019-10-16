Rize japonların çay seremonisindeki yeşil çay pudrası türkiye'de üretildi

16.10.2019 10:11

Japonların geleneksel çay seremonilerinde sunduğu ve dünyada 'matcha' olarak bilinen yeşil çay yapraklarından özel teknikle üretilen yeşil çay pudrası, Türkiye'de de üretildi. Çaykur tarafından Rize'de üretilen ve içildiğinde sağlık dostu olan yeşil çay pudrasından aynı zamanda kek, kurabiye ve dondurmada yapılabiliyor.

Japonların geleneksel çay seremonilerinde içilen ve son olarak Tokyo ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikram edilen, dünyada 'matcha' olarak bilinen yeşil çay yapraklarından özel teknikle üretilen yeşil çay pudrası, Türkiye'de de üretildi. Çaykur tarafından yeşil çay yapraklarından Rize'de üretilen yeşil çay pudrası raflarda yerini aldı. İçildiğinde sağlık dostu olan yeşil çay pudrasından aynı zamanda kek, kurabiye ve dondurma da yapılabiliyor. Çok güçlü bir antioksidan olduğu bilinen yeşil çay pudrasının, kanserle savaşmaya yardımcı olduğu, cildi güzelleştirdiği, sindirimi kolaylaştırdığı, toksin ve ödem attırıcı özelliği olduğu biliniyor. Çaykur Zümrüt organik yeşil çay pudrasının 150 gramı 19.50 TL? den satışa sunuldu.

'AMACIMIZ DÜNYAYA SAĞLIKLI ÇAY İÇİRMEK'

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, bir hafta önce satışa çıkan yeşil çay pudrasının kısa sürede güzel bir satış grafiği yakaladığını belirterek amaçlarının dünyadaki herkesi sağlıklı doğal Türk çayı ile tanıştırmak olduğunu söyledi. Alim, Yeşil çay pudrası ile çeşitliliğimizi artırarak hem çay hem de gıda sektörüne sağlıklı yeni bir ürün kazandırmış olduk. Yeşil çay pudrası pastada, kurabiyede, dondurmada kullanılabildiği gibi 'matcha çayı' dediğimiz şekliyle de şifa kaynağı olacak. Dünyada üzerine kar yağan tek yeşil çay pudrası bize ait. Yurt dışından gelen yeşil çay pudralarında pestisit kalıntısı var, kimyasal aşamalardan dolayı kalıntılar var ve bunların insan sağlığı açısından da zararlı olduğunu herkes biliyorö dedi.

'BÖLGE ÇAYIMIZLA KENDİMİZ ÜRETİYORUZ'

Doğu Karadeniz bölgesinde tamamen doğal ortamda yetiştirilmiş çaylardan elde edilen yeşil çay pudrasında iddialı olduklarını ifade eden Alim, 'Üretim Çaykur tesislerinde gerçekleşiyor. Paketlenmesine kadar her aşamasını biz yapıyoruz. Oluşabilecek tüm isteklere cevap verecek şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Yeşil çay pudrasının 'matcha çayı' dışında gıda sektöründe kullanımı içinde çalışmalar yürütüyoruz. Önceki hafta bir dondurma firması ile yeşil çaylı dondurma için anlaşmamızı yaptık. Bunun haricinde bulgur fabrikası olan bir bayiimiz bulgurda denemek için istekte bulundu. Lokum için denemeler yaptık. Hamuruna katılarak yapılacak yeşil çaylı makarna ki Japonlar bunu çok kullanıyor, anlaşabilirsek yeşil çaylı süt şeklinde bu şekilde çalışmalarımız devam ediyorö diye konuştu.

MATCHA ÇAYININ HAZIRLANMASI KOLAY

Rize'de bu yıl Ticaret Borsası tarafından 5'incisi düzenlenen Uluslararası Çay Demleme ve Sunum Şampiyonası'nda 'Tadım' kategorisinde birinci olan Serpil Hut Kondakçı yeşil çay pudrası ile demlenen çayın nasıl hazırlandığını anlattı. Dünyada 'Matcha çayı' olarak bilinen çayın kolayca hazırlandığını söyleyen Kondakçı, Bir çay bardak sıcak suya bir çay kaşığı yeşil çay pudrası katıyoruz. Diğer çaylar gibi bir demlenme süresi olmayan matcha çayımızı karıştırılıp beklemeden hemen içilebiliyoruz. Antioksidan özelliği olan matcha çayının sağlık açısından bilinen birçok faydası var. Çay tiryakilerinin bu yeni çayla kısa sürede tanışarak aromasını seveceğini tahmin ediyoruzö dedi.

ÇAY TİRYAKİLERİ TADINI SEVDİ

Yeşil çay pudrasından demlenen çayı içen tiryakiler de çayı beğendi.

Çay tiryakisi olduğunu söyleyen Nursel Kılıç, 'Ben yeşil çay pek kullanmam ama bu hoşuma gitti. Limonlu bir tadı var, güzel, beğendim, muhakkak alırım. Pastalarda da kurabiyeler de denerim. Siyah çay artık bizim için geleneksel bir şey, çok arada da yeşil çay içerdim ama bu çaya devam ederim, beğendimö dedi.

Müzeyyen Çomoğlu ise, Pudra çay iyiymiş. İlk kez tükettim, daha öncelerden yeşil çay içiyordum, çok hoşuma gitmiyordu ama faydalı diye alıyordum. Bu çayı ilk kez tükettim, hoşuma gitti, çok hafif geldi. Faydalarını öğrendik, bunu da kullanmayı tercih edeceğim. Aroması da hoşuma gitti. Bu çayı siyahla kıyaslayamayız ama bitkisel çayların içerisinde bu çayı tercih ederim diye konuştu.

Selahattin Dal da, Ben sabahları genelde yeşil çay kullanıyorum ama tadından hiç hoşlanmıyorum, sadece yararlı olduğu için, sağlıklı olduğu için kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi içtiğim çay gerçekten tadı hiç yadırganmayacak lezzette, rengi de çok güzel, net, muhakkak kullanırımö dedi.

Siyah çaya alıştığını söyleyen İsmail Karakaş, Biz genelde siyah çaya alıştığımız için onun yerini hiçbir şeye değişmeyiz, ancak bu çayda çok özel bir lezzet var. Güzel de dem vermiş. Bence iyi bir çay olmuş, kesinlikle bundan sonra tüketirim diye konuştu.

Kaynak: DHA