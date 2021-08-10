RİZE'DE ETKİLİ YAĞIŞ VE HEYELAN; ÇAY BAHÇESİNDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
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RİZE'DE ETKİLİ YAĞIŞ VE HEYELAN; ÇAY BAHÇESİNDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'ndeki sağanak yağış nedeniyle Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince bulundukları...

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'ndeki sağanak yağış nedeniyle Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma operasyonu sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle, 6 kişi debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan kişiler, kendilerini bekleyen aile fertlerine sarılıp gözyaşı dökerken, operasyon sonunda duygusal anlar da yaşandı.

'KORKMADIM AMA ABLAM BAYILDI'

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Kenan Kethüda, o anlar anlatarak "Çay topluyorduk, yağmur başladı, geldik derenin yanına, baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik, AFAD gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı" dedi.

'ÇOCUKLARIMA KAVUŞTUM'

4 çocuğu derenin karşı tarafında mahsur kalan anne Zeynep Kethüda ise "Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı, dereden geçemediklerini söyledi. Bizde muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum" diye konuştu.

RİZE'DE ETKİLİ YAĞIŞ VE HEYELAN; ÇAY BAHÇESİNDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
RİZE'DE ETKİLİ YAĞIŞ VE HEYELAN; ÇAY BAHÇESİNDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
RİZE'DE ETKİLİ YAĞIŞ VE HEYELAN; ÇAY BAHÇESİNDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
RİZE'DE ETKİLİ YAĞIŞ VE HEYELAN; ÇAY BAHÇESİNDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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