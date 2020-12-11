Resimli Cuma mesajları | Whatsapp Instagram, Facebook Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Allah'ın tüm Müslüman alemine hayırlı ve bereketli bir gün olarak buyurduğu Cuma günü geldi. Bu mübarek günde eşinizle, dostunuzla, çevrenizle güzel cuma dileklerinizi paylaşabileceğiniz en güzel resimli cuma mesajları burada. Bu mesajları WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden paylaşabilir, SMS ile gönderebilirsiniz!

Cuma mesajları, tüm İslam aleminin bu güzel ve kutsal günde sevdiklerine iyi dileklerini gönderdikleri mesajlardır. Haftalık bayram niteliğindeki cuma gününde ailenize, eşinize, dostunuza, tüm çevrenize göndereceğiniz güzel, anlamlı ve şık resimlerle süslenmiş bir Cuma mesajı onları çok mutlu edecektir. Bugünü dualar ve ibadetlerle geçirmek isteyenlere özel ayetli cuma mesajları da yazımızda. Cumanız Mübarek Olsun! İşte en güzel ve anlamlı Cuma mesajları ve sosyal medyada paylaşabileceğiniz güzel resimli Whatsapp Instagram, Facebook Cuma mesajları!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

İslam alemi için en kutsal ve en güzel, en bereketli gündür Cuma günü.Bu mübarek günde insanların içinden hep güzel dilekler geçmeli, gün bol dua ve ibadetle geçmeli. En güzel cuma mesajları sayesinde en güzel dileklerinizi güzel sevdiklerinizle paylaşabilir, ayetli cuma mesajları ile de onlara bolluk, bereket, merhamet dileyebilirsiniz!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar.

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma.

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun. Hayırlı Cumalar!

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar!

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun!

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

EN GÜZEL WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOK RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Resimli Cuma mesajları Whatsapp, Instagram ve Facebook cuma mesajları içerisinde hem en anlamlı hem de en güzel olanlarıdır. Güzel dilekler ve anlamlı ayetler şık resimlerle buluşur. İşte en güzel Whatsapp Instagram, Facebook Cuma mesajları. Bu mesajlarla sevdiklerinizle cuma gününün mübarekliğini paylaşabilirsiniz!

Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı verilir. Buna karşılık, Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Allah cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah!

Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer.. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar dilerim!

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun!

"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam ile. Hayırlı Cumalar!

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. Hayırlı Cumalar!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

EN GÜZEL KISA CUMA MESAJLARI

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar!

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar!

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun. Hayırlı Cumalar!

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana!

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabb'im bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. Hayırlı Cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar!