Rektörümüz Çay TV'de Üniversitemizi Anlattı

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, içinde bulunduğumuz üniversite tercih döneminde, Çay TV'de yayımlanan "Gündem Özel" programının canlı yayın konuğu olarak Üniversitemizi ve adayların tercihlerde dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, içinde bulunduğumuz üniversite tercih döneminde, Çay TV'de yayımlanan "Gündem Özel" programının canlı yayın konuğu olarak Üniversitemizi ve adayların tercihlerde dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.

Togay Muratoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı programda Rektörümüz, Üniversitemizin kuruluşu ve şu anki mevcut durumunu, akademik birimleri, alt yapısı, akademik performans ve başarıları, burs ve yurt imkanları, kampüs olanakları, sosyal imkanlar ve birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Üniversitemizin ülkemizin genç ve dinamik üniversitelerinden biri olduğunu ifade eden Rektörümüz, "Şu anda Üniversitemizde 15 Fakülte, 1 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokul vardır. Bu akademik birimlerde görev yapan 1220 akademik personelimiz var. Türkiye'nin her ilinden öğrencimiz Üniversitemizi tercih etmiş durumda. Ayrıca, 49 farklı ülkeden öğrencimiz eğitim görmekte. 18 bin civarında öğrenciye eğitim veriyoruz. " dedi.

Rektörümüz, Üniversitemizin alt yapısından ve potansiyelinden bahsederek, "Altyapı denilince; sınıflar, derslikler, amfiler, konferans salonları gibi eğitim-öğretim altyapısı, bir diğeri; kütüphane, laboratuvarlar gibi AR-GE araştırma geliştirme altyapısı, bir de akademik kadro gündeme gelmektedir. Bu üç açıdan da baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 15 yıllık zaman zarfında önemli bir noktaya geldi. Öğrenciler için son derece donanımlı ve yeterli fiziki şartlara sahip bir eğitim ortamı mevcut. AR-GE altyapısı anlamında baktığımızda Üniversitemizin bütün akademisyenlerine hitap eden Merkezi Araştırma Laboratuvarımız var, bunun yanında fakültelerimizin de kendi eğitim-öğretim anlamında daha çok öğrencilerimizin kullandığı birim laboratuvarları mevcut. Bu yıl Türk Alman Üniversitesi ile Dijitalpark Teknokent'i kurduk. Şu anda da aktif. Tıp Fakültemizin Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi ülkemiz genelinde devlet üniversiteleri arasında donanımı ile tek olma özelliğini koruyor. Öğrencilerimiz teorik aldıkları bilgilerin tamamını bu merkezde uygulamalı şekilde öğreniyorlar. Kütüphane konusunda ise, Merkezi Kütüphanemizde 400 binin üzerinde hem basılı, hem de elektronik kitap öğrencilerimizin hizmetindedir. Veri tabanı abonelikleri ile birlikte bu sayı çok daha yukarılara çıkıyor. 40 bin civarında süreli yayın kütüphanemizde bulunmaktadır. Merkezi Kütüphanemizin yanı sıra birim kütüphanelerimiz de mevcut. Akademik kadro konusunda ise, 110'u profesör olmak üzere toplamda 1220 akademik personele sahip bir üniversiteyiz. " diye konuştu.

Üniversitemizin henüz on beşinci yılında olmasına rağmen kurumsallaşmasını ve akademik gelişimini tamamlamış bir üniversite olduğunu belirten Rektörümüz, Üniversitemizin Türkiye'deki ve dünyadaki akademik performans ve başarılarına değindi.

Rektörümüz, öğrencilerin tercih yaparken hangi üniversitede okuduğumda daha iyi yetişebilirim, daha nitelikli mezun olabilirim düşüncesinden hareketle tercihte bulunmaları gerektiğini söyleyerek, Üniversitemizin akademik birimlerinin fiziki yapısı, laboratuvar imkanları, burs imkanları, akademik kadrosu, Türkiye'deki ve dünyadaki üniversiteler arasındaki yeri, ulusal ve uluslararası başarıları ile Rize'deki yurt imkanları, sosyal imkanlar, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım kolaylığı göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin gönül rahatlığı ile Üniversitemizi tercih edebileceklerini ifade etti.

Üniversitelerin bir görevinin de topluma hizmet olduğunu da ifade eden Rektörümüz, "Öncelikli alan olarak kendimize çayı seçmiş bulunmaktayız. Çay konusunda ihtisaslaşan bir üniversiteyiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürerek üzerimize düşen görevi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. " diyerek konuşmasını tamamladı.

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RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre