Rektör Özkan: Asiye'nin ağza dal veren sinirlerde tahribat var

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) başında saçlı doku olmadığını, hem çene kemiğinde hem yüz sinirlerinde tahribat oluştuğunu söyledi. Öncelikli yüz sinirlerinin tamir edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan "Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz" dedi.

Gaziantep'te 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.

2022 yılı hedeflerini aktaran Prof. Dr. Özkan, "Dünya ve insanlık için 2022 yılı sağlıklı, neşeli bir yıl olsun. Covid-19 ile mücadelemiz devam edecek. Yine farklı vakalar yapmaya devam edeceğiz. Laboratuvar çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Onlarla ilgili çalışmalar mevcut. İnşallah, birçok projemiz bittiği zaman karşınıza çıkarız" dedi.