Rektör Kızılay: "Bilimsel etki gücümüzü arttırmamız lazım"

11.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:40

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği Projeleri, BAP projelerini de arttırmamız lazım. Bilimsel etki gücümüzü arttırmamız lazım" dedi.



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde TÜBİTAK "Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yürütme Etkinliği" düzenlendi.



Akademik düzeyde Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yürütme Etkinliğine, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ve Türk Nöroendokrinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Şahin, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mete Özcan, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sandal, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Suat Tekin, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Cemil Çolak, akademik personel ile kursiyerler katıldı.



Programda konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, düzenlenen etkinliğin lisans ve lisansüstü düzeyde yapıldığını ifade ederek, "Bugün birkaç yıldır yılda 4-5 kez yaptığımız bilimsel proje hazırlama, TÜBİTAK etkinliğinin açılışında bir daha varız. Çok sayıda TÜBİTAK proje hazırlama, yazma etkinliğini burada gerçekleştiriyoruz. Hem lisans hem de lisansüstü düzeyde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Rektör Kızılay, misafir eğitmenlere teşekkür ederek, "Prof. Dr. Hakan Parlakpınar'ın gerçekleştirdiği etkinlikte dört tane misafir hocamız bulunmaktadır. Bu etkinlikler çok önemlidir. Ama meyvesini az görüyoruz. Projeyi nasıl yapacağımızı konuşuyoruz. Yeni arkadaşlarımıza öğretiyoruz. TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği Projeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) projelerini de arttırmamız lazım. Bilimsel etki gücümüzü arttırmamız lazım. Misafir hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerimizin devamını temenni ediyorum" dedi.



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş da, düzenlenen etkinliğin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Sanırım bu etkinlik 18'inci etkinliğimiz. 14 tanesi daha çok öğrencilerimize yönelikti. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin yaklaşık 400 tanesi bu etkinlikten faydalandı ve ciddi anlamda öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunuldu. Öğrencilerimizin TÜBİTAK projeleri almada diğer Tıp Fakültelerine kıyasla çok önde gittiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ise TÜBİTAK 2237-B Programı kapsamında Ulusal ve Uluslararası Akademik Düzeyde Proje Yazma Eğitiminin içeriğinden söz etti. Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, kursiyer seçimi için kriterler olduğunu ve buna uygun olanları seçtiklerini ifade ederek, "Bu etkinliği yapabilmek için web sitemizi oluşturduk ve siz değerli kursiyerlerimizi buradaki şartlara uygun olarak kabul ettik. Doktora yeterliliğini tamamlamayı asgari şart olarak kabul ettik. 8 eğitimcimiz vardır. 3 gün sürecek olan etkinlikte eğitimcilerimizi daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA