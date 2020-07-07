Rektör Karamustafa, Nevşehir ve Kayseri Turizminin Kapadokya Bölgesi Kapsamındaki Entegrasyonunu...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rektör Karamustafa, Nevşehir ve Kayseri Turizminin Kapadokya Bölgesi Kapsamındaki Entegrasyonunu...

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen Kapadokya Konuşmaları etkinliğinde Kayseri'nin Kapadokya Bölgesi içerisindeki yeri ve önemi ile turizmde bölgesel işbirliği ve entegrasyonunu değerlendirerek, Nevşehir ve Kayseri...

Rektör Karamustafa, Nevşehir ve Kayseri Turizminin Kapadokya Bölgesi Kapsamındaki Entegrasyonunu...
07.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:47

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen Kapadokya Konuşmaları etkinliğinde Kayseri'nin Kapadokya Bölgesi içerisindeki yeri ve önemi ile turizmde bölgesel işbirliği ve entegrasyonunu değerlendirerek, Nevşehir ve Kayseri illerinin turizm kapsamındaki işbirliği sonucunda oluşacak bölgesel sinerjiyi değerlendirdi.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın moderatörlüğünde online gerçekleştirilen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Kapadokya turizmi her ne kadar kitle turizmi kapsamında 1980'li yıllarda canlanmaya başladı ise de 1990'lı yılların ikinci yarısında sıcak hava balonculuğu ve butik otelcilik anlayışı ile uygulamasının gelişmesi sonucunda Kapadokya turizminin yönü değişti. Daha küçük ölçekli ve bireysel bazdaki turizmle beraber, harcama parametreleri daha yüksek, daha nitelikli turistlerin geldiğini görmeye başladık. Günümüzde her ne kadar Kapadokya Bölgesinde turistik aglomerasyon kayalık Kapadokya Bölgesi olarak ifade edebileceğimiz Nevşehir ili çevresinde oluşmakta ise de Kapadokya Bölgesi'nin, esasen, Kayseri ve Aksaray illeri ile Niğde ve Kırşehir illerinin de yer aldığı coğrafi alan olarak daha geniş ölçekli bir bölge olarak değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bölge dediğimizde sadece bir ilden ziyade onun etrafını besleyen illerin entegrasyonunu da düşünmeliyiz. Bu bağlamda ben turizmde bölgesel işbirliği, entegrasyon bağlamında Kapadokya Bölgesi'nin ve bunun özelinde de Nevşehir ve Kayseri illerinin işbirliğinin entegre bir şekilde hareket edilerek ulaşılacak sinerjiden bahsederek değerlendirme yapmanın faydalı olacağını düşünmekteyim. Kapadokya Bölgesi'ne turizmin yapısal formatınındaki değişimi de dikkate alarak baktığımızda veya bu bağlamdaki sıkıntıları değerlendirdiğimizde en büyük sıkıntının düşük geceleme düzeyinin olduğunu söyleyebiliriz. Kapadokya Bölgesi'ne gelen turist ortalama olarak iki gece kalmaktadır ki; son dönemlerde butik ve bireysel turizm faaliyetleri ile bu süre bir miktar artış göstermiş olabilir. Dolayısıyla geceleme süresinin ve turistin kişi başına harcamasının artırılmasına yönelik ne tip çalışmalar yapılabilir? İşte bu bağlamda bugün Erciyes Dağı ve etrafını düşünerek hareket etmemiz faydalı olacaktır. Erciyes Dağı bir kayak merkezi hemen etrafına açıldığınız zaman Sultan Sazlığından başlayarak Soğanlı Vadisine gidin, oradan Nevşehir ili hudutlarına geçin Ürgüp, Mustafa Paşa'dan, Kaymaklı, Derinkuyu öbür taraftan Ihlara'ya kadar geniş bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla turistin kültür ve doğa odaklı ve hatta bu kış turizmi manasındaki zenginliğin, turistin gecelemesinin ve harcama parametrelerinin artırılmasında önemli potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu noktada neler yapılması lazım? Nelere değinilmesi lazım? Kalkınma ajansları var biliyorsunuz. Kalkınma ajansları, özellikle yeni ürün geliştiren seyahat acentalarının pazarlama faaliyetlerini genel anlamda, özelde de reklam ve satış harcamalarını destekleyecek proje çalışmaları teşvik edilmelidir ki; bu kapsamda akademik çevrelerden de destek alınabilir. Dolayısıyla bu bağlamda artık Türk turizmindeki sadece Kapadokya Bölgesi anlamında değil, genel manada da ülke çapında turizmin daha fazla dinamizm kazanabilmesi için teşviklerin ve desteklerin, pazarlama boyutunun önemli bir ayağını oluşturan ve vazgeçilmezi olan seyahat acentalarını ve tur operatörlerini desteklemesi gerekmekte" diye konuştu. Korona virüs pandemisi sonrası turizmde yaşanacak sürece de değinen Rektör Karamustafa, şunları söyledi:

"Korona virüs salgınının aslında Türkiye'nin başta sağlık turizmi olmak üzere birçok açıdan tanıtımının yapılması, bazı konularda iyi ve nitelikli süreç yönetiminin anlaşılması açısından önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Gerçekten şehir hastanelerinden tutun da yoğun bakımda hastaların tedavisi birçok belgesellere gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde iyi örnek olarak konu oldu. Bu süreçleri biz Türkiye olarak çok iyi yönettik. Korona virüs pandemisi sonrasında Türkiye'nin özellikle sağlık turizmi kapsamındaki tıp turizmi anlamında önemli bir yere doğru geleceğini düşünüyorum. Milattan önce ve sonra der gibi; koronadan önce ve koronadan sonra ifadesiyle artık turizmde hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Tarım, Turizm ve Tıp bir arada 3T artık bir sinerji oluşturacak; Türkiye'de de bu potansiyel var. Bu bağlamda, birçok şey değişecek. Biz turizm akademisyenlerinin, turizm girişimcilerinin, turizm işletmecilerinin, turizme ilgi duyan ve turizmle ilgili karar alan yerel yönetimlerin bu konunun farkında olmaları ve çalışmalarda bulunmaları önemli. Ülkemizin, güzel memleketimizin ve özelde de bölgemizin turizmden daha fazla nema elde edebilmesi için turizmle ilgili olan her kesimin bu işe kafa yorması lazım. Diğer taraftan da 'bir elin nesi var, iki elin sesi var' Anadolu tabiri ile bizler hep beraber el ele, kamu sektörüyle, özel sektörüyle, Kayseri'siyle, Nevşehir'iyle birlikte hareket etmeliyiz. Bunu yaptığımız sürece ileriye, daha da ileriye turizm sektöründe de gideceğiz, Türkiye olarak da gideceğiz."

Etkinliğin diğer konuşmacıları Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ile Turizmci Murat Özgüç de Kayseri'nin Kapadokya turizmine entegrasyonu konusunda görüşlerini belirttiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti Haber
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi Haber
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi Haber
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor Haber
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
ABD savaş gemisi 'USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı 'son dakika' paylaşımı ile duyurdu
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Berat Albayrak Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Kemal Sunal Hülya Avşar
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Bursa Temmuz Oyunlar
Şu an buradasınız: Rektör Karamustafa, Nevşehir ve Kayseri Turizminin Kapadokya Bölgesi Kapsamındaki Entegrasyonunu... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 12:56:31. #1.15#
title