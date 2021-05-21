Rekabet Kurumu "Yürürlüğe girmeyecek" demişti! WhatsApp'tan kafa karıştıran Türkiye açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Rekabet Kurumu "Yürürlüğe girmeyecek" demişti! WhatsApp'tan kafa karıştıran Türkiye açıklaması

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Teknoloji

WhatsApp'ın veri paylaşımı öngören gizlilik sözleşmesinin kullanıcılar tarafından onaylanmasının zorunlu tutulmasının ardından büyük tartışmalar yaşanmıştı. Çok sayıda kişinin WhatsApp kullanmayı bıraktığı Türkiye'de güncellemenin yürürlüğe girmeyeceğinin Rekabet Kurumu'na bildirildiği belirtilmişti. WhatsApp'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, henüz net bir durumun olmadığı kaydedildi.

Dünyanın en çok kullanılan haberleşme uygulamaları arasında yer alan WhatsApp geçtiğimiz aylarda duyurduğu güncellemesinde, veri gizliliği politikasında değişiklik yapıldığını belirtip, kullanıcıların gönderilen sözleşmeyi onaylamasını zorunlu tutmuştu. WhatsApp'ın bu hamlesinin ardından başta Türkiye'de olmak üzere çok sayıda kullanıcı, uygulamayı kullanmayı bırakmıştı.

REKABET KURUMU SORGULAMAYA ALDI

Son olarak Türkiye'de WhatsApp'ın veri sözleşmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Rekabet Kurumu'nun WhatsApp'ın 'veri hırsızlığı' tartışmalarına yol açan sözleşme dayatmasına karşı verdiği girişimler sonuç verdi. Kurumun başlattığı soruşturma kapsamında savunması alınan WhatsApp, güncellemenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceğini kurula bildirdi.

WHATSAPP: HENÜZ NET DEĞİL

Türkiye'deki WhatsApp kullanıcıları Rekabet Kurumu'ndan gelen karara sevinirken, WhatsApp'tan Türkiye ile ilgili kafa karıştıran açıklamalar geldi. Habertürk'te yer alan habere göre WhatsApp, Türkiye ile ilgili henüz net bir karar olmadığını belirterek, "Güncellemenin Türkiye'yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor. Atılacak adımlar için ilgili makamlarla görüşmeye devam ediyoruz ve herkes için güvenlik ve gizlilik esaslı iletişim sağlamak konusundaki kararlığımızı koruyoruz" açıklamasında bulundu.

"KADEMELİ OLARAK HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

WhatsApp, açıklamasında güncellemelerin çoğunluk tarafından kabul edildiğini ve tüm dünyada kademeli olarak hayata geçirildiğini belirterek, "Güncellemenin Facebook ile veri paylaşımı haklarını genişletmediğinin ve kullanıcılarımızın arkadaşlarına veya ailelerine yolladığı kişisel mesajların gizliliğini etkilemediğinin altını çizmek isteriz. Güncellememizi tüm dünyada kademeli olarak hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ayrıca dünya genelinde, güncelleme onayına sunulan kullanıcıların çoğunluğunun güncellemeyi kabul ettiğini belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi.

WhatsApp'ın ardından meydana gelen kafa karışıklığının nasıl çözüleceği ise henüz bilinmiyor. Rekabet Kurumu'ndan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Rekabet Kurumu 'Yürürlüğe girmeyecek' demişti! WhatsApp'tan kafa karıştıran Türkiye açıklaması
Son dönemin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse sonunda Android'e geldi
Son dönemin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse sonunda Android'e geldi
Twitter'ın kaldırdığı 'Mavi rozet' özelliği geri geliyor! Başvurular önümüzdeki haftalarda alınacak
Twitter'ın kaldırdığı "Mavi rozet" özelliği geri geliyor! Başvurular önümüzdeki haftalarda alınacak
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Muharrem İnce Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hande Erçel Demet Akalın Engin Akyürek
Spor Adem Büyük Arda Turan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rekabet Kurumu "Yürürlüğe girmeyecek" demişti! WhatsApp'tan kafa karıştıran Türkiye açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 20:02:28. #1.11#

title