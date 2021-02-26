Recep Tayyip Erdoğan Sözleri... Doğum günü sözleri, Erdoğan'ın sözleri

Recep Tayyip Erdoğan (d. 26 Şubat 1954; Beyoğlu, İstanbul), Türk siyasetçi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Türkiye'nin 12. ve günümüzdeki cumhurbaşkanıdır.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN SÖZLERİ

Recep Tayyip Erdoğan Sözleri... Doğum günü sözleri, Erdoğan'ın resimli kapak sözleri

1. Siyasetin yolu, demokrasiye ve kalkınmaya; terörün yolu ise kana, ölüme, acıya çıkar.

2. Gençler dik durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremeyecek.

3. 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz.

4. "Her ne olursa olsun, bu şanlı bayrak dalgalanmaya devam edecek."

5. Biz bugün var, yarın yokuz ama bu millet inşallah ilelebet var olacak.

6. Her kim bu vatana göz dikerse önce bin yıldır ödediğimiz bedellere baksın. Adımını da ona göre atsın zira o adımı son adımı olabilir.

7. Gün vatanımıza, milletimize, Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır.

8. Her zorluğun ardından bahar gelecektir.

9. Bize omurgalı siyaset lazım. Yalpalayan değil!

10. Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye; hayatımıza, dünyamıza değer katar.

Recep Tayyip Erdoğan Özlü Sözleri

Benim mücadelem sadece ve sadece Allah rızası için ve ülkem içindir. Bu uğurda bedel ödenecekse Tayyip Erdoğan olarak bu bedeli ödemeye hazırım.

Korktukları aslında Recep Tayyip Erdoğan değildir. Asıl korktukları gün ve gün uyandırıp arkasına aldığı Müslümanlardır.

Siz hiç Ertuğrul Gazi'yi, Osman Gazi'yi, Fatih Sultan Mehmet'i övgüler ile anlatan bir Avrupa gördünüz mü ki Recep Tayyip Erdoğan'ı övsünler.

"Millet olarak aşamayacağımız engel YOKTUR."

"Onlar Türkiye'nin ufkunu karartmak için çirkin söz ve eylemlere girişecek,Biz ise her zaman DOĞRUYU söyleyeceğiz."

"Hayal, gerçeğe atılmış tohumdur..."

"Biz dava taşını gediğine koymanın derdinde olacağız."

"Filistin halkına sahip çıkmak, insanlık onurumuzun gereğidir."

"Bizim sözümüzde de, gönlümüzde de, içimizde de ayrım yoktur."

"Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenleri sevindirmedik, sevindirmeyeceğiz."

Kudüs, bir terör devletinin insafına bırakılmayacak kadar mukaddes bir mübarek beldedir.

Kadına karşı her türlü cahiliye adetini ayaklarımızın altına aldık ve alacağız.

Biz; 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız. O gece ölümü öldürenleriz. 15 asırdır Okçular Tepesi'ni bekleyenleriz! Biz, gölgesini üzerimizde hiç eksik etmeyecek o al sancağın bekçileriyiz.

Bundan sonra, ne Fethullahçı Terör Örgütünü, ne de diğer terör örgütlerini destekleyenlere en küçük bir merhamet gösterilmeyecektir.

Biz, bu kutlu davaya başımızı koyduk. Bu darbe girişimi Allah'ın izniyle püskürtülecektir.

Biz geçmişte darbecilere, vesayet odaklarına karşı verdiğimiz mücadelede ne kadar samimiysek, terörle mücadelede de o kadar samimiyiz.

15 Temmuz'daki teşebbüsün adı vatana ihanettir. Dünyada vatana ihanetin cezası ne ise, bu teröristler de aynı cezaya maruz kalacaklardır.

İradelerini Fethullahçı terör örgütüne teslim eden şer çetesinin teşebbüsleri, milletin ve devletin iradesi karşısında başarısız olmuştur.

İslam dünyasının umudu Türkiye'dir.

İslam dünyasının üzerinde oyunlar oynanıyor.

Vatanını seven insaf sahibi, vicdan sahibi herkesi bu kirli odaklara cesur bir duruşla cevap vermesini özellikle hatırlatmak istiyorum.

Din dersi tartışılacaksa neden uyuşturucu bağımlılığından bahsedilmiyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 67 yaşında. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu.

Lise ve üniversite yıllarında Millî Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev alan Recep Tayyip Erdoğan, 1976 yılında MSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi. 1980 yılına kadar bu görevlerini sürdüren Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde, özel sektörde bir süre müşavirlik yaptı.

1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiilî siyasete geri dönen Recep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK üyesi oldu.

Erdoğan, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında okuduğu şiir nedeniyle hapis cezasına mahkûm edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi.

Recep Tayyip Erdoğan, 4 ay kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı seçildi.

Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı olamayan Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeyle milletvekili adaylığının önündeki yasal engelin kalkması üzerine, 9 Mart 2003'te Siirt ili milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu seçimde oyların yüzde 85'ini alan Erdoğan, 22. Dönem Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlendi.

Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde %46,6 oy alaran AK Parti'nin Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükûmeti'ni kurdu ve tekrar güvenoyu aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2011 seçimlerinden de daha büyük bir zaferle çıktı ve % 49,8 oy alarak 61. Hükûmeti kurdu.

10 Ağustos 2014 Pazar günü, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongrede, kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52.59 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek görevine başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.