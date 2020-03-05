Recep Akdağ'dan CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki Açıklaması

05.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:10

Ak Parti Erzurum Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki gösterdi. Akdağ, "Meclis çatısı altında mankurtlaşmış bazı insanlar kendi toplumuna yabancılaşmış, kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşmış bazı kişilerin salyalar saçarak Cumhurbaşkanımıza, milletimize hizmet eden diğer insanlara saldıranlar bunun hesabını verecektir" dedi.



Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın açılış törenine katılan Recep Akdağ'ın gündeminde de CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri vardı. 2002 yılından bu tarafa siyasetin içerisinde var olduğunu ve o zamandan beri geçirdikleri buna benzer çok sıkıntılar olduğunu dile getiren Akdağ, "Bize ne mutlu ki güçlü bir liderimiz var. Dünyayı tanıyan ve kendisini milletine adamış, milletinin isteklerine ve taleplerine kıymet veren ayrıca cesaretli ve yeri geldiği zaman ordusunun gücünü yeri geldiği zaman da diplomasinin gücünü en mükemmel şekilde birleştiren bir Cumhurbaşkanımız var. Bugünleri de büyük bir muhafvakiyetle geçireceğimize ve Türkiye'yi ileriye götürmeye devam edeceğimize inancım tamdır. Belki bu süreç içerisinde mankurtlaşan bazı kişiler var ve dünde bunun maalesef bir örneğini gördük. Meclis çatısı altında mankurtlaşmış bazı insanlar kendi toplumuna yabancılaşmış, kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşmış bazı kişilerin salyalar saçarak Cumhurbaşkanımıza, milletimize hizmet eden diğer insanlara saldıranları gördük belki de bundan sonrada göreceğiz. Ama herkes şundan emin olmalıdır, bu ahlaksız tutum içerisinde olanlar hem hukuk önünde bunun hesabını verecektir hem de milletimiz nezdinde mahkum olacaklardır" diye konuştu.



Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanının milletimizi temsil ettiğini ona yapılmış ağır bir hakaretin elbette kabul edilemeyeceğini ve bu hakaretin herkese yapıldığını anlatan Recep Akdağ, "Kendisine oy vermiş olanlar ve oy vermemiş olanlar şeklinde bir ayrım yapamayız milleti temsil eden bir lidere yapılan hakaret elbette hepimize yapılmış bir hakarettir. Söylediğim gibi hem hukuk önünde hem tarih önünde hem de milletimizin önünde bu ahlaksızlığı yapanlar mutlaka cevabını alacaktır. Bu zor günlerde şehitlerimiz var geriye dönüp baktığımızda kurtuluş savaşına kadar gitmeye bile gerek yok biz son kırk senede o kadar çok şehit verdik ki Allah onlardan razı olsun. Şehit ailelerini ziyaret ettiğimizde hep şunu gördük bu aileler şehit yavrularının ne için toprağa düştüğünü çok iyi biliyorlar. Onların hiç biri boşuna toprağa düşmedi ve biz inanıyoruz ki onlar diridirler. Onların canlarını bu vatan toprağına inançları için feda etmeleri belki de bizim anlayamayacağımız kadar kıymetlidir. Çok şehit ailesiyle karşılaşıyoruz ve bu dediklerimle de her seferinde karşılaşıyoruz. Birilerinin şehitler tepesi bizim dönemimizde boş kalacak demeleri aslında bu milletin kültürüne, bu milletin inancına, tarihine ve bugünkü döneme ne kadar kör olduklarını gösteriyor. Bu günler birlik olma ve birlikte hareket etme günleridir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA