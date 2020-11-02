Raviş "Seviyorum Desem" sözleri! Raviş kimdir?
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Raviş "Seviyorum Desem" sözleri! Raviş kimdir?

02.11.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:48
Raviş

Raviş Seviyorum Desem sözleri müzik severlerin merak konusu oldu. Dinleyiciler tarafından merak edilen Raviş Seviyorum Desem sözlerini yayınlandı mı merak ediliyor.

Raviş Seviyorum Desem teaserı yayınlandı. Müzikseverler merakla Raviş Seviyorum Desem Şarkı Sözlerini merak ediyor. Peki, Raviş "Seviyorum Desem" sözleri yayınlandı mı? Raviş kimdir?

RAVİŞ "SEVİYORUM DESEM" SÖZLERİ

Raviş "Seviyorum Desem" sözleri henüz yayınlanmadı.

RAVİŞ "SEVİYORUM DESEM" SÖZLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Raviş "Seviyorum Desem" sözleri 5 Kasım 19.00'da yayınlanacak.

RAVİŞ KİMDİR?

Raviş grubu 2015 yılında ilk single'larıyla müzik dünyasına merhaba dedi. kendine ait ve farklı grup bestelerden oluşan albüm deneyimleri yaşayan besteci Turgut Raviş ile Burak Tütüncü beraber çalıştı. Genç müzisyenler 'Güzel Kadın' şarkısını piyasaya sundu.Turgut Raviş şarkıyı, eşine 10'uncu evlilik yıldönümü hediyesi olarak yazdığını ifade etti.

Raviş 'Seviyorum Desem' sözleri! Raviş kimdir?

Çiçek Hatun, Kırık Gitar, Yüzün, yağmur gibi şarkıları da müzikseverleri beğenisini topladı.

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