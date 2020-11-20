Ramo yeni bölüm canlı izle! Ramo 20. bölüm izle | Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi bugün yeni bölüm var mı? Ramo dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo dizisi yoksul ve neşeli bir ailenin adalet arayan oğulları Ramo'nun cesaret ve aşk dolu hikayesini anlatıyor. Zeki, cesur ve gözü kara olan Ramo ailesinin işlerini yürütüyor. Ancak yaşadığı adaletsizliğe dayanamayan Ramo hiç beklemediği sonuçlar doğuracak bir isyan ateşi yakacaktır.

Adana'nın yoksul bir semtinde ailesi ile yaşayan Ramo, ailesinin işlerini yürütmektedir. Ortak olduğu ailenin adaletsizliğine karşı başlattığı isyan ise yeni bir döneme gireceğini göstermektedir. O ailenin kızına aşık olması ise onu sınayacak bir durum ortaya atmaktadır.

RAMO HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi Cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir'in sonsuza kadar cezaevinde kalacağını sanan Ramo, onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını duyunca ne yapacağını bilemez. Cihangir, bütün adamlarını adeta bir katliam yapmaları için Ramo'nun üzerine salmıştır. Aile, ağır zayiat vererek güç bela kurtulur bu saldırılardan.

Dostlarının yardımıyla ailesini güvenli bir yere alan Ramo'nun tek amacı Cihangir'e açıktan savaş açmaktır artık. Cihangir de bağlı bulunduğu illegal yapılanmadan, Ramo'yu yok etme emri almıştır.

Attığı her adımda ölümle burun buruna gelen Ramo'nun bu yoldaki en büyük destekçisi ise Sibel olacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo 21. bölüm fragmanda Ramo'nun aldığı teklifin herkesi şaşırttığı görülmektedir. Gireceği tehlikeli yollar ise heyecanı doruğa çıkarıyor!