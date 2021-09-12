Ramo'nun güzeli Esra Bilgiç derin yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Diriliş Ertuğrul ile Ramo dizileriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozu yarım milyon beğeni aldı.
Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'da Halime karakteriyle yıldızı parlayan, ardından Ramo dizisiyle ününe ün katan oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
İDDİALI PAYLAŞIMA YARIM MİLYON BEĞENİ
Ünlü oyuncu, siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı elbisesi ile dikkat çeken oyuncu, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Güzel oyuncunun paylaşımı yarım milyon beğeni aldı.
YENİ DİZİ İÇİN HEYECAN DORUKTA
Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Esra Bilgiç, yeni başlayacak dizisi Kanunsuz Topraklar setinden sık sık paylaşım yapıyor. Hayranları güzel oyuncunun dizisini merakla bekliyor.
Haberler.com - Magazin Haberleri