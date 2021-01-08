Ramo ne zaman, bu akşam var mı? Ramo hangi gün, hangi kanalda? İşte Ramo yeni bölüm detayları...

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler merak içinde. Oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Olgun Şimşek, Devrim Özkan gibi isimlerin bulunduğu dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Peki Ramo ne zaman, bu akşam var mı? Ramo hangi gün, hangi kanalda? İşte Ramo yeni bölüm detayları...

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı ve yeni bölüm ve ne zaman yayınlanacağı hakkında detayları...

RAMO NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo dizisi yoksul ve neşeli bir ailenin adalet arayan oğulları Ramo'nun cesaret ve aşk dolu hikayesini anlatıyor. Zeki, cesur ve gözü kara olan Ramo ailesinin işlerini yürütüyor. Ancak yaşadığı adaletsizliğe dayanamayan Ramo hiç beklemediği sonuçlar doğuracak bir isyan ateşi yakacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo 26. Bölümünde Ramo'nun tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır. İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey altüst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'nun önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

Ramo son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

RAMO SON BÖLÜM İZLE!

OLGUN ŞİMŞEK YENİ SEZONDA RAMO'DA

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği RAMO'nun yeni sezonu seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Yeni sezonda hapishaneden çıktıktan sonra İstanbul'da, doğrudan en zirveye savaş açan Ramo'nun karşısında yeraltı dünyasının zirve ailesi var: İplikçiler!

Ailenin lideri, İstanbul yeraltı dünyasının en zirvedeki ismi Cihangir. Olgun Şimşek'in canlandıracağı Cihangir'in müthiş bir zekası var, her sorunu satranç oynar gibi, taktiklerle çözüyor. Pelin Körmükçü'nün canlandıracağı eşi Ahsen'in ise hisleri çok güçlü, olacakları önceden sezebiliyor. Cihangir ve Ahsen'in, Nehir ve Taner isimli iki çocukları var. Devrim Özkan'ın hayat vereceği Nehir, ailesinin içinde olduğu karanlık ve kirli işleri biliyor ancak bu işlerden her zaman uzak duruyor.

Nehir aklı başında, dürüst bir doktor. Taner ise Nehir'in tam tersine, babasının oğlu olmak için, onun onayı için yaşıyor. Bora Cengiz'in canlandırdığı Taner zekasıyla değil, duygularıyla hareket eden bir adam. İplikçi ailesine kan bağıyla bağlı olmayan, ancak Cihangir'in en has adamı olan Doğu'yu ise Mustafa Yıldıran canlandıracak. Doğu, gözü kara, zeki, korkusuz bir adam. Herkesten gizlediği bir sırrı var, kimse bilmiyor. Ancak kendi hakkında ondan gizlenen büyük bir sır var, bunu da sadece Ramo biliyor.