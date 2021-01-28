Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün? 2021 Ramazan başlangıcı

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 takvimine göre; Ramazan Bayramı 2021 tarihleri belli oldu. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı Müslüman alemi açısından büyük önem taşımaktadır. Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün? 2021 Ramazan başlangıcı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.