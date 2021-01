Rahman Suresi! Rahman ne demek? Rahman Suresi meali! Rahman Suresi Türkçe anlamı!

Rahmân sûresi, Kur'ân-ı Kerîm'de sûre başlarındaki besmelelerle birlikte 169 defa tekrarlanan ve her şeyi kuşatan ilâhî rahmeti remzeden "rahmân" ismiyle başlar. Rahman Suresi! Rahman ne demek? Rahman Suresi meali! Rahman Suresi Türkçe anlamı!

RAHMAN NE DEMEK?

Rahman sözlükteki anlamı ile merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak" anlamındaki rahmet (ruhm, merhamet) kökünden türeyen rahmân kelimesi "şefkat ve merhamet eden, acıyan" demektir.

Kur'ân-ı Kerîm'de rahmet kavramı Tevrat'a, Kur'an'a, Hz. Peygamber'e ve insanlara nisbet edilmiştir. Allah'a izâfe edilen rahmet kavramı 119 yerde fiil kalıbında, doksan iki yerde rahmet şeklinde geçmektedir. Rahmân ismi elli yedi, rahîm ismi -Hz. Peygamber'e nisbet edildiği (et-Tevbe 9/128) bir yer hariç- 114 yerde tekrarlanmıştır.

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. (1-4) Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir. (5) Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. (6) Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu. (7) Sakın dengeyi bozmayın. (8) Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın. (9) Allah, yeri canlılar için yaratmıştır. (10) Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. (11) Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. (12) O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (13) Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. (14) Cinleri öz ateşten yarattı. (15) O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (16)

Rahmân Sûresi 531 Cüz 27

(O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir. (17) Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (18) İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. (19) Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar. (20) O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (21) İkisinden de inci ve mercan çıkar. (22) Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (23) Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. (24) Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (25) Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak. (26) Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak. (27) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (28) Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan ister. O, her an yaratma halindedir. (29) O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (30) Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız. (31) Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (32) Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz. (33) Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (34) Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız. (35) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (36) Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman, (37) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (38) İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz. (39) O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (40)

Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. (41) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (42) İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir. (43) Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar. (44) Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (45) Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. (46) Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? (47) İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. (48) Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (49) İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. (50) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (51) İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır. (52) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (53) Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır. (54) Öyleyken Rabinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (55) Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. (56) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (57) Sanki onlar yakut ve mercandırlar. (58) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (59) İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? (60) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (61) Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. (62) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (63) Bu cennetler koyu yeşildirler. (64) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (65) İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır. (66) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (67)

Rahmân Sûresi 533 Cüz 27

İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır. (68) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (69) İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır. (70) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (71) Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır. (72) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (73) Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. (74) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (75) Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel döşemelere yaslanırlar. (76) Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? (77) Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. (78)