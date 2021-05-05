Radyocular kapı kapı dolaştı; ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştı
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Radyocular kapı kapı dolaştı; ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştı

Radyocular kapı kapı dolaştı; ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sevilen radyo programcıları, Sultangazi'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin tek tek kapılarını çaldı.

Sevilen radyo programcıları, Sultangazi'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin tek tek kapılarını çaldı. Ailelerden ihtiyaç listesi alan ünlü isimler, market alışverişine çıktı. Sosyal Destek Kartları ile yapılan alışverişler, ailelere ulaştı.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatını paylaşmak için sevilen radyo programcıları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çaldı. Aralarında Cem Arslan, Cenk Sarıkaya, Mustafa Yıldız, Hopdedik Ayhan, Kadir Çetin ve Mehmet Aydın gibi isimlerin bulunduğu radyocular, ilçe genelindeki yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Ailelerden, önce ihtiyaç listelerini ve sosyal destek kartlarını alan radyocular, ardından marketin yolunu tuttu.

İhtiyaç sahibi ailelere verilen ve pos cihazının geçtiği yerlerde kullanılabilen Sosyal Destek Kartı ile alışveriş yapan radyocular, gıdadan temizlik maddesine kadar listede tüm yazanları temin ettiler ardından tamamlanan ihtiyaç listelerini belirlenen adreslere bırakıldı.

Aileler, kapılarına kadar getirilen malzemeler için radyoculara teşekkür etti.

SOSYAL KARTLA HER YERDE ALIŞVERİŞ YAPMA İMKANI

İhtiyaç sahibi herkesin istediği marketten alışveriş yapabileceğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "İhtiyaç sahibi vatandaşımızın birilerinin dayattığı şeyi değil de kendi istediklerini alabiliyor olması bizi daha çok mutlu edecekti. Bu anlamda biz bir alışveriş kartı yapalım dedik. Bu kartın içerisine her ay düzenli para yükleyelim ve vatandaşımız istediği zaman, istediği yerden, istediği şekilde alışveriş yapabilsin. Bu tarz çalışmalar daha önce de vardı ama vatandaş belli marketlere yönlendiriliyordu. Bizim kartımızı onlardan ayıran ise Türkiye'nin herhangi bir yerinden alışveriş yapabiliyor olması" diye konuştu.

VATANDAŞIN KENDİ ARZU ETTİĞİ GIDAYI ALMASI ÖNEMLİ

27 yıldır radyo yayınlarıyla insanlarla buluşan Cem Arslan, "İhtiyaç sahibi insanlara bizim ön gördüğümüz Ramazan kutularını değil de marketlerin hediye kartlarına kredi doldurup, ihtiyaç sahiplerine verin. Kendi arzu ettiği gıdayı almaları çok daha önemli. İhtiyaç sahiplerine yardımı tüm hücrelerine kadar hissettirerek değil de sağ elin verdiğini sol el görmeden vermek çok önemli. 'Böyle şeyleri şovlaştırmayın' diyenler oluyor. Birçok insanın maddi manevi durumu iyi ancak nasıl yardım edeceğini bilemiyor. Birçok insana yön verdiğimizi, birçok insana 'siz de bunu yapabilirsiniz' diye bildiğimizi düşünüyorum" dedi.

Herkesin birbiriyle yardımlaşması gerektiğine dikkat çeken Kadir Çetin ise, "Herkesin böyle etkinlikler yapması, diğerlerini teşvik etmesi çok önemli. Desteğe ihtiyacı olan çok insan var. Bugünlerde insanların komşusuna, tanıdığına, tanımadığına ihtiyacı var. Bizim toplumumuzun da böyle bir örfü var. Bu geleneği yaşatmak hepimizin boynunun borcu" ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN MUTLULUĞUNU GÖRMEK BİZE DE KATKI SAĞLAYACAK

Hopdedik Ayhan ise, "Sultangazi Belediyesi'nin şahane bir kartı var. Bu şartlarda sokağa çıkamayan, rahatsızlığı sebebiyle markete gidemeyen vatandaşlarımızın bir sipariş listesi olacak. Onu önce alacağım ve o sipariş listesine uyarak kartı da kullanıp bütün ürünleri alarak tekrar kendilerine götüreceğim. Bu ürünleri kendilerine teslim edeceğim. Güzel bir his. Sosyal yardımlaşmanın bir parçası oluyorsunuz. Sadece mikrofon başında kalmayıp, sahada çalışmasına da katılıyorsunuz. O insanların yüzündeki mutluluğu, güzellikleri görmek bize de katkı sağlayacaktır " diye konuştu.


Radyocular kapı kapı dolaştı; ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştı
Radyocular kapı kapı dolaştı; ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştı
Radyocular kapı kapı dolaştı; ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştı
Radyocular kapı kapı dolaştı; ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştı
Radyocular kapı kapı dolaştı; ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştı
Radyocular kapı kapı dolaştı; ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştı
Radyocular kapı kapı dolaştı; ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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