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İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu

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İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu Haber Videosunu İzle
İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
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İstanbul Çatalca'da yük gemisinden düştüğü belirtilen konteyner, dalgaların etkisiyle kıyıya vurdu. İçerisinde milyonlarca lira değerinde profesyonel ses sistemleri ve elektronik ekipmanların bulunduğu konteyner parçalanırken, ürünler yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, konteyner ile kıyıya dağılan ürünleri muhafaza altına aldı.

  • Arnavutköy açıklarında bir yük gemisinden düştüğü belirtilen konteyner, dalgaların etkisiyle Çatalca kıyılarına sürüklendi.
  • Konteynerden çıkan milyonlarca lira değerindeki profesyonel ses sistemleri ve elektronik ekipmanlar yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldı.
  • Elektronik ekipmanlar ve konteyner, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından muhafaza altına alındı; konteynerin hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman denize düştüğü henüz belirlenemedi.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde denizden kıyıya sürüklenen bir konteyner, içerisinden çıkan milyonlarca liralık elektronik cihazlarla dikkat çekti. Arnavutköy açıklarında bir yük gemisinden düştüğü belirtilen konteyner, dalgaların etkisiyle Çatalca kıyılarına kadar sürüklendi. Konteynerin hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman denize düştüğü henüz belirlenemedi.

MİLYONLUK SES SİSTEMLERİ SAHİLE SAÇILDI

Dalgaların etkisiyle kıyıya çarpan konteyner açılırken, içerisinde bulunan tonlarca ağırlığındaki profesyonel ses sistemleri ve elektronik ekipmanlar denize dağıldı. Akıntı ve dalgalarla sürüklenen cihazlar, kıyıdaki kumsal ve kayalıklara kadar ulaştı.

Sahile yayılan elektronik cihazları ve kutuları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

2 KİLOMETRELİK SAHİL ŞERİDİNE YAYILDI

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, konteynerden çıkan ses sistemlerinin yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldığı belirlendi. Milyonlarca lira değerinde olduğu belirtilen elektronik ekipmanlar ile konteyner, ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Konteynerin hangi yük gemisinden düştüğünün belirlenmesi ve olayın nasıl meydana geldiğinin aydınlatılması için inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFahrettin Basol:

Çöp çalışır mı

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