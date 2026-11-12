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Kocaeli Büyükşehir Meclisi'nde ortalık karıştı! Meclis üyesinden "Dalarım sana" çıkışı

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Kocaeli Büyükşehir Meclisi'nde ortalık karıştı! Meclis üyesinden 'Dalarım sana' çıkışı Haber Videosunu İzle
Kocaeli Büyükşehir Meclisi'nde ortalık karıştı! Meclis üyesinden 'Dalarım sana' çıkışı
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Sayıştay raporunun ele alındığı toplantı, sert tartışmalara sahne oldu. Belediye yönetimine yönelik eleştirilerle başlayan görüşmeler, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ile YENİ Partili meclis üyeleri arasında sözlü atışmaya dönüştü. Ölmez'in "Dalarım sana" çıkışının ardından salonda tansiyon yükseldi.

  • Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında 2025 yılı Sayıştay denetim raporunun görüşülmesi sırasında AK Partili ve YENİ Partili üyeler arasında sözlü tartışma çıktı.
  • Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez'in YENİ Partili Ozan Yılmaz'a yönelik "Efendi ol" sözlerinin ardından tartışmaya Nazım Gençtürk ve Erkan Uygun da dahil oldu.
  • Ozan Yılmaz, Erol Ölmez'in bir meclis üyesine "Dalarım sana" dediğini ileri sürdü; gerginlik Erkan Uygun'un araya girmesiyle sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında Sayıştay raporunun görüşülmesi sırasında tansiyon yükseldi. AK Partili ve YENİ Partili üyeler arasında başlayan sözlü tartışmaya Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez de katıldı. Ölmez'in YENİ Partili Ozan Yılmaz'a yönelik "Efendi ol" sözlerinin ardından tartışma büyürken, Yılmaz'ın "Dalarım sana" ifadesine tepki göstermesi mecliste gerginliğe neden oldu.

SAYIŞTAY RAPORU ÜZERİNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunması nedeniyle toplantıya Başkanvekili Berna Abiş başkanlık etti.

2025 yılı Sayıştay denetim raporuna ilişkin bilgilendirmenin ardından söz alan YENİ Partili üyeler, raporda yer alan bulgular üzerinden belediyeye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ümit Küçükkaya, galericiler sitesindeki yer kirasının 891 lira olmasını gündeme getirerek belediyenin uygulamalarını eleştirdi.

İSTANBUL ÜZERİNDEN KARŞILIK VERDİLER

Küçükkaya'nın eleştirilerine AK Partili meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yanıt verdi. AK Parti sıralarından, "İstanbul Büyükşehir'de dönen dolaplardan hiç mahcup olmuyor musunuz? Adil olun. Biz zaten mahcubuz" sözleri yükseldi.

Bu sırada söz alan YENİ Partili Ozan Yılmaz ile Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez arasında da tartışma çıktı. Ölmez'in Yılmaz'a yönelik "Efendi ol" sözleri üzerine mecliste tansiyon daha da yükseldi. Tartışmaya Nazım Gençtürk ve Erkan Uygun da dahil oldu.

"DALARIM SANA" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Karşılıklı sözlü atışmalar sırasında Ozan Yılmaz, Erol Ölmez'in bir meclis üyesine "Dalarım sana" dediğini ileri sürdü. Ölmez'in ayağa kalkarak YENİ Partili üyelerle tartışmaya devam etmesi üzerine Başkanvekili Berna Abiş araya girdi.

Erkan Uygun'un da tarafları sakinleştirmeye çalışmasıyla meclisteki gerginlik sona erdi. Yaşananların ardından Berna Abiş'in, "Erkan Uygun'un sakinleştirdiği bir meclisi de gördük" sözleri de dikkat çekti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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