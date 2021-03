Qtum (qtum) Coin Nedir? Qtum Coin Yorum ve Grafiği

Qtum bugünkü fiyatı ₺51,07 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺4.442.050.494 TRY. Qtum son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #96, piyasa değeri ₺5.016.611.161 TRY. Dolaşımdaki arz 98.223.645 QTUM coin ve maksimum seviyede. 107.822.406 QTUM coin.

QTUM COİN NEDİR?

Qtum ("kuantum" olarak telaffuz edilir), bir kanıt kanıtı (PoS) akıllı sözleşme açık kaynaklı blok zinciri platformu ve değer aktarım protokolüdür. Bitcoin ve Ethereum'un güçlü yönlerini tek bir zincirde bir araya getirmeyi hedefliyor.

Qtum, akıllı sözleşme yürütme ve DApp'lerin ek işlevselliği ile Bitcoin'in UTXO işlem modeli üzerine inşa edilmiştir . Son zamanlarda platform, DeFi uygulamaları için destek ekledi. Mart 2021 itibariyle, Qtum blok zincirinde oluşturulan 20'den fazla token var.

Proje Mart 2016'da duyuruldu ve bir yıl sonra Mart 2017'de kurucularına 15 milyon dolar kazandıran bir ICO düzenlendi. Qtum ana zinciri 13 Eylül 2017'de piyasaya sürüldü. Başlangıçta Qtum coin'i bir ETH-20 token olarak piyasaya sürüldü, ancak ana ağın piyasaya sürülmesiyle yerel blockchain'e dönüştürüldü.

Qtum'un Kurucuları Kimlerdir?

Patrick Dai, projenin kurucusu ve Qtum Vakfı'nın başkanıdır. Draper Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi okudu ve ardından Çin Bilimler Akademisi'nden doktorasını bıraktı. Kariyerine Alibaba'da ürün müdürü olarak başladı ve ardından 2016'da Qtum'a başlamadan önce Factom, Vechain, Bitse Group ve Meilink gibi bir dizi blockchain projesi üzerinde çalıştı. Daha önce Steven adıyla tanındığı unutulmamalıdır. Dai, bir çıkış dolandırıcılığı skandalına konu olduğu iddia edilen kötü şöhretli BitBay projesinin CTO'suyken .

Diğer iki kurucu ortak, CTO ve blok zinciri mimarı Neil Mahi ve baş geliştirici Jordan Earls.

Stephen (Xiaolong) XU, 2017'den beri Qtum'un lider geliştiricisidir, daha önce Tencent ve Microsoft'ta yazılım geliştirici olarak çalışmıştır ve Çin Bilimler Akademisi Üniversitesi'nden Bilgisayar Görme derecesi almıştır.

Qtum resmi web sitesinde listelenen ekip üyelerinin çoğunun aktif bir Linkedin sayfası veya Github profili yok gibi görünüyor. Qtum'un, Bitcoin.com'dan Roger Ver ve Blockchain Capital'de Augur ve EIR'nin kurucu ortağı olan cilt bakımı uzmanına dönüşen ilk kripto yatırımcısı Jeremy Gardner da dahil olmak üzere birçok yüksek profilli destekçiye sahip olduğu doğrulandı.

Qtum'u Benzersiz Yapan Nedir?

Qtum, kurucularının BTC ve ETH blok zinciri platformlarında en sorunlu bulduğu dört sorunu ele almaya çalışan genel amaçlı bir blok zinciridir: birlikte çalışabilirlik, yönetişim, iş kanıtı mekanizmasının sağlamlığı ve maliyeti ve akıllı sözleşmeleri gerçek hayattaki uygulamalara bağlamanın zorluğu. Qtum blockchain, bunu çözmeyi amaçlayan iki benzersiz teknolojiye sahiptir: Hesap Soyutlama Katmanı (AAL) ve Merkezi Olmayan Yönetişim Protokolü (DGP).

Hesap Soyutlama Katmanı, Bitcoin'den miras alınan UTXO (Harcanmamış İşlem Çıktısı) hesap katmanını Ethereum'dan esinlenen akıllı sözleşme katmanıyla bütünleştirir. Kullanıcıların uygulamalar oluşturmasına ve bunları Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ve x86 sanal makine dahil olmak üzere sanal makinelerde barındırmasına olanak tanır. Ayrıca i686 komut setini ve C, C ++, Rust ve Python gibi çeşitli programlama dillerini de destekler, bu da mevcut uygulamaları benimsemeyi ve Qtum için derlemeyi çok kolaylaştırır. Qtum, yalnızca eksiksiz akıllı sözleşmelere izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda ortak programlama kitaplıklarını akıllı sözleşmeler şeklinde entegre etmeyi planlıyor.

Merkezi Olmayan Yönetişim Protokolü, akıllı sözleşmelerin, blok zincirini zorlaştırmaya gerek kalmadan blok boyutu ve gaz ücretleri gibi ağın temel parametrelerini değiştirmesine olanak tanır; bu, ağ geliştikçe çok fazla sorundan tasarruf sağlayabilir. Ekosistemin tamamındaki madenciler (stakerlar), geliştiriciler ve QTUM sahipleri, oylama yoluyla blok zinciri yönetişimine dahil olurlar ve blok zinciri kendi kendini yönetme, yükseltme ve yineleme gerçekleştirebilir.

Dolaşımda Kaç Qtum (QTUM) Sikkesi Var?

Qtum whitepaper'ına göre, QTUM coinlerinin ilk arzı 100 milyondu ve bunların tamamı proje çevrimiçi olmadan hemen önce basıldı. Mart 2017'de bir ICO süreciyle halka 51 milyon coin satıldı. Bunun üzerine 8 milyon coin erken özel yatırımcılara gitti ve 12 milyonu 4 yıllık bir kilitlenme ile proje ekibine tahsis edildi. Geri kalanı, Singapur'da kayıtlı kar amacı gütmeyen bir şirket olan ve Mart-2021'e kadar dört bölüm halinde alacak olan Qtum Chain Foundation tarafından kontrol ediliyor. Bunlar, iş geliştirme amaçlı 20 milyon madeni paradır ve akademik araştırma ve tanıtım için% 9'dur.

Madeni para arzı sabit değil, yeni jetonlar, blok başına 4.0 QTUM'luk ilk blok ödül sübvansiyonundan dört yılda bir yarıya indirilerek, yedi yarıya geçerek, maksimum arz 107.822.406'ya ulaştığında 2045 yılına kadar sonunda sıfıra ulaşarak çıkarılabilir. QTUM.

Qtum Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Qtum'a teknik yaklaşım şu anda kullanılan Bitcoin ve Ethereum ile aynı değil. Qtum, ağ güvenliği için MPoS (mutualized proof-of-stake) fikir birliği mekanizmasını seçti. Proof-of-Stake 3.0'ın değiştirilmiş bir versiyonudur .

Protokol, kullanıcıları, blok doğrulamasını kolaylaştırmak ve güvence altına almak için paralarını kilitli tutmaya teşvik eder. Buna stake etme denir. Her bloğun onaylanması, madeni para sahipleri arasındaki bir rekabettir; burada ağa bağlanabilirlik ve bloğu doğrulamak için rastgele şans elde ederler. İlk PoS protokollerinden farklı olarak, burada blok ödülü sabittir ve onu elde etme olasılığını belirlemek için madeni para yaşına bağlı değildir. Ödüller bahis miktarıyla orantılı olarak dağıtılır, bu nedenle ne kadar çok jeton yatırılırsa kullanıcı o kadar çok ödül alır. Bunun da ötesinde, MPoS protokolü, blok ödülünün% 10'unu blok üreten madenci ile önceki dokuz madenci arasında bölerek ve kalan% 90'ı gelecekte 500 blok geciktirerek "gereksiz sözleşme" saldırılarına karşı korunur.

Bitcoin'de kullanılan iş kanıtı mekanizmasının aksine, Proof of Stake algoritmalarının bakımı önemli ölçüde daha az maliyetlidir, daha çevre dostudur ve blockchain güvenliğinin temel taşı olan büyük bir ademi merkeziyetçilik sağlayabilir.

Qtum'u (QTUM) Nereden Satın Alabilirsiniz?

QTUM, çoğu borsada bulunan, serbestçe takas edilebilen bir belirteçtir. Ticaret için mevcut çiftler arasında Bitcoin ve altcoinler, sabit paralar ve fiat paralar bulunur.

Qtum'da ticaret için en iyi borsalar şu anda Binance , Huobi Global , OKEx , HBTC ve Hydax Borsasıdır. Kripto borsaları sayfamızda listelenen diğerlerini bulabilirsiniz .