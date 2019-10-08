Teröristbaşı Salih Müslim: ABD askerleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz

08.10.2019 18:54

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon nedeniyle gözlerin çevrildiği bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü YPG'nin siyasi kanadı PYD sözcüsü Salih Müslim, ABD'nın Suriye sınırından çekilme kararını eleştirdi. Müslim, "Suriye'de ABD güçleri hala var. DAEŞ hücrelerine karşı savaş sürüyor" diyen Müslim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Deyrezzor'da, Rakka'da vs. SDG ile beraber çalışıyorlar. Ama sınırdaki güçlerini çektiler. Amerikan askerlerinin diğer yerlerden çekilmesi gibi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'nin konuştuğu yerel kaynaklar da, sınırdaki bazı noktalar dışında ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

SALİH MÜSLİM: VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

PYD terör örgütü sözcüsü Müslim, uluslararası koalisyon tarafından kendilerine, Suriye'den çekilmek için üç şeyin gerçekleşeceği sözünün verildiğini ancak sözün tutulmadığını söyledi. Müslim açıklamasında "Amerika'yı, Suriye'ye girmesi için biz davet etmedik. Biz savaşıyorduk kendi kendimize. Onlar da hem DAEŞ'le (IŞİD) savaşacak hem de Suriye rejimiyle ilişkili olmayacak bir güç arıyorlardı. Hem bizim çıkarımıza hem de onların çıkarınaydı. Bir ortaklık oluştu, bu dört sene devam etti, birbirimize güvendik, tarihi zaferler gerçekleşti. Verdikleri sözler vardı. Üç şey gerçekleşinceye kadar biz buradan çekilmeyeceğiz dediler. Birincisi, DAEŞ bitecek, ikincisi burada istikrar sağlanacak, üçüncüsü siyasi çözüm olacak. Bunlardan hiçbiri olmadı. DAEŞ bitmiş değil, hücreler şeklinde devam ediyor. Fırat'ın batısında da DAEŞ'ın kontrolünde yerler var. DAEŞ bitmiş değil. İkincisi istikrar da sağlanmış değil, üçüncüsü çözüm yok. Verdiğin sözü tutmuyorsun, çekiliyorsun." ifadelerini kullandı.

PYD Sözcüsü Salih Müslim, ABD'nin Türkiye ile SDG arasında dolaylı görüşmelerin yaşandığı yönündeki iddiaların doğru olduğunu söyledi. Müslim, "Evet, ABD arabuluculuk yaptı. Son anlaşma Amerikalılarla Türkler arasında oldu. Bizim SDG bu anlaşmayı onayladı. Sanki anlaşma bizimkilerle Türkiye arasında oluyor, Amerika da bunun garantisi gibi oldu. Daha önce bu, Menbic'te de oldu. Görüşmeler, anlaşmalar vs. Amerikalılar her iki tarafla da görüşüyorlardı. Ama bunlar politik anlaşmalardan ziyade askeri anlaşmalardır. Sınır güvenlik mekanizması, Tel Abyad ile Resulayn arasındaki anlaşmadır. Bu birkaç haftadır uygulanıyor ve bizimkiler anlaşmaya dair ne gerekiyorsa yaptılar. Bizimkiler tamamen kabul ettiler." dedi.

"ESED'E ÇAĞRI YAPMADIK AMA YAPABİLİRİZ"

PYD Sözcüsü Salih Müslim, "Kuzey Suriye Özerk Yönetimi'nin henüz Şam'a bir çağrı yapmadığını ancak yapabileceğini de belirterek "Özerk yönetim böyle bir çağrıda bulunmadı ama bulunabilirler. 'Sınırı beraber koruyalım' diyebiliriz. Egemenlik için beraber bir şey yapmak istiyorsanız gelin beraber yapalım, ama eğer 'Gelin teslim olun, ondan sonrasını biz yaparız' derlerse kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

"OPERASYON OLURSA BÜTÜN GÜCÜMÜZLE DİRENECEĞİZ"

Müslim "Biz her zaman diyaloğa açık kaldık. Rejimle de, Ruslarla da, herkesle de… Halkımızı korumak için elimizden ne geliyorsa yaparız. Kendilerinin Türkiye için hiçbir zaman bir tehdit oluşturmadıklarını" belirten Müslim, Türkiye'nin operasyonu durumunda ne yapacaklarıyla ilgili ise "Bütün gücümüzle direneceğiz" dedi.

Müslim, "ABD ile bu kadar yakın ilişkiye girerek bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bunu bir hata görmüyoruz" yanıtını veren Müslim, "Çünkü bu bir ortaklıktır. Biz hiçbir zaman Amerika'ya 'Bizi koru' demedik. Bizi yok etmek istiyorlardı, onların çıkarıyla bizim çıkarımız kesişti. Sen yarıda bırakıp çekiliyorsan o senin işin. Ama yıllar içinde arada bir güven oluştu. Biz kendi yolumuza devam edeceğiz. Biz örgütlü bir halkız, kendimize güveniyoruz. Önemli olan buradaki sistemi korumaktır. Şimdi bu karar değişebilir, başka bir şey de olabilir ya da başka bir ortaklığa da dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN SURİYE'DEN ÇEKİLME AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Yıllar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada hiçbir amacı olmayan bir savaşın içine çekildik. Bu saçma savaştan çekilme vakti geldi." demişti.