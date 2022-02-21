Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasından sonra tepkiler peş peşe geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı aldı. Putin, canlı yayında kararnameyi imzalayarak Rus parlamentosuna gönderdi. Bu gelişmelerin ardından dünya liderleri Putin'in bu hamlesine tepki gösterdi.

AB'DEN TEPKİ GELDİ

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.

LİDERLERDEN ORTAK MESAJ

Liderlerin ortak mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

" Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek."

"YAPTIRIMLARLA KARŞILIK VERİLECEK"

Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.

Açıklamada ayrıca, "Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler." ifadeleri kullanıldı.

NATO'DAN ÇAĞRI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyor, ve destekliyoruz. Moskova'ya çatışmayı durdurma ve diplomasiyi seçme çağrısı yapıyoruz." dedi.

Ayrıca Almanya Başbakanı Olof Scholz, "Tanıma kararı Minsk Anlaşması'nın ihlalidir" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin'in tanıma kararı, uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıca Fransa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulundu.