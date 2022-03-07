Pursaklar Belediyesinin beceri kursları, kadınlar arasında gönül köprüsü kuruyor

Belediyelerin beceri kurslarına gelen her yaştan kadın el emeği ürünlerle hem dayanışmanın hem yardıma muhtaç olanlara el uzatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Belediyelerin, sosyal ve kültürel hizmetlerinin ağırlıklı hedef kitlesini kadınlar oluşturuyor. Kadınların, sosyal ve ekonomik güçlerini artırmaya yönelik faaliyetler onların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlarken, artan üretim ve dayanışma gücüyle ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşmanın yolları da açılıyor.

Pursaklar Belediyesi bünyesindeki "Hanımevleri" de, kadınların dayanışma gücü ve üretime katkısını artırmayı hedefleyen merkezler olarak faaliyet yürütüyor. Hobi ve meslek edindirme kurslarını bünyesinde barındıran 4 noktadaki evlerin 10 binden fazla üyesi bulunuyor, 58 kursta 1000'e yakın kursiyere eğitim veriliyor.

Ücretsiz kurslar aracılığıyla kadınlar, farklı alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika imkanına sahip oluyor.

-"Depresyon ilaçlarını bırakıyorlar"

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Fadime Kibaroğlu, kursların kadınlara katkısına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Kurslara her yerde ulaşılabileceğini belirten Kibaroğlu, asıl önemsedikleri konunun kursiyerlerin psikolojik ve sosyal gelişimleri olduğunu kaydetti. Kibaroğlu, "Kanser hastalarının terapi gördüğüne, psikolojik tedavi gören hanımların depresyon ilaçlarını bıraktıklarına şahit oluyoruz. Sayamayacağımız etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine imza atıyorlar. Bunlar da onların kendileri oldukça iyi hissetmelerini sağlıyor." dedi.

El emeği ürünleri yetim kız çocuklarına hediye ediyor

Eşinin vefatının ardından yaklaşık 3 yıl önce hanımevi bünyesindeki kurslara kaydolan 67 yaşındaki Gülyaz Avcı, çeyizlik el işi üretmeye başladı. Avcı, bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya karar verdi.

Hanımevinde yaptıkları çalışmalarla kendilerini daha değerli hissetmeye başladıklarını belirten Avcı, burada öğrendikleriyle maddi kazanç sağlamayı hedeflemediğini anlattı.

Avcı, "Önceden ben hiç böyle mutluluklar yaşamamıştım. Yaptıklarımı yetim kızları, yoksulları ve annesi babası olmayanları arayıp bularak onlara veriyorum. Onların yüzü güldüğü an ben dünyaya daha başka türlü gelmiş gibiyim." dedi.

Bilgisayar, iğne oyası ve mefruşat kursunu bitirdi

Çocuklarının ödevlerine yardımcı olmak amacıyla bilgisayar eğitimi alan evli 4 çocuk annesi Fatma Göçer, iğne oyası ve mefruşat kurslarına da katıldı.

Göçer, "Burada hocalarım ve arkadaşlarım çok destek oldular. Çok güzel günlerimiz geçti. El becerilerim gelişti. Antalya Manavgat'ta çıkan yangından dolayı bir kızımızın çeyizi yanmış. El birliğiyle ona çeyiz hazırladık. Bu bize manevi huzur verdi. Kendimizi rahat hissettik. İnsanın bir şeyler yapabilmesi çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

"Kendimiz yapınca daha güzel olduğunu hissetim"

Zihinsel engelli kızının tedavisi için Bayburt'tan Ankara'ya taşınan Nevin Çelik, kursa katılan komşuları vasıtasıyla hanımevine gelmeye başladığını belirtti. Kızının nişanlanmasından sonra el emeği çeyiz üretmek istediğini ifade eden çelik, kursların psikolojik olarak kendisine iyi geldiğini anlattı.

Çelik, "Engelli kızım olduğu için sürekli evdeyim. Sürekli kızımla ilgileniyorum. Bu ortam bana çok değişiklikler sağladı. Yapılan şeyler, emeklerimiz çok güzel. Başkasına bir pike yaptırdım, başkasının yaptığını hiç beğenmedim. Ama kendimiz yapınca daha güzel olduğunu hissetim." dedi.

Ürettiği ürünleri tanıdıklarına verdiğini belirten Çelik, kurslardaki arkadaşlık ortamının da çok hoşuna gittiğini söyledi.