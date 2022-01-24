PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda Türk Takımlarından Büyük Başarı

Doğu ve Batı takımlarının karşı karşıya geldiği PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda Nova Esports şampiyon olurken, Türk takımları da turnuva finallerinde büyük başarı sağlayarak 2022 yılı için şimdiden iddialı olduklarını gösterdi. Büyük Finaller'de en iyi altı takımdan ikisi Türkiye'den.

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2021'in (PMGC) kazanan takımı Nova Esports oldu. Genel sıralamada şampiyonayı ilk sırada tamamlayan Nova Esports, toplamda 222 puan ve 101 öldürme sayısıyla 1.5 milyon doların üzerinde büyük ödülün de sahibi oldu. Rus takım Navi, 175 puanla ikinci sırada yer alırken, Irak takımı NGX ise 166 puanla turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Temsilcilerimizden S2G Esports, toplamda 150 puan ile 16 takımın yer aldığı büyük finalleri 4. sırada tamamlarken, bir diğer temsilcimiz Kaos Next Rüya ise 141 puanla 6. sıraya yerleşti. Böylelikle şampiyonada Doğu ve Batı takımlarının arasındaki rekabetin de yükselişi yaşandı. Geçen yıl finallerde en iyi beş takımdan dördü Doğu takımlarındandı. Bu yıl ise Türkiye, Irak ve Rusya'nın yükselişiyle birlikte ilk beşteki takımların üçü Batı liginden oldu.

Final aşamasında 4. olarak 150 bin dolar ödül kazanan S2G Esports, şampiyona toplamında 231 bin 750 dolar (3,1 milyon TL) gelire ulaşmış oldu. Batı ligi şampiyonu olarak finallere adını taşıyan Kaos Next Rüya ise finallerde 6. sırada tamamlayarak 60 bin dolar, toplamda ise 482 bin 500 dolar (6,5 milyon TL) ödülü kasasına götürdü. Şampiyonayı 15. sırada tamamlayan Fenerbahçe Espor ise turnuva genelinde toplam 95 bin 500 dolar (1,3 milyon TL) ödül ile kazanmayı başardı.

PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz Büyük Finaller sonrası şöyle konuştu: "PUBG Mobile esporu için rekor kıralan bir yıl oldu. Dünya Şampiyonası'nda Türk takımların başarılı performansları ile gurur duyduk. Geçen yıl ilk 16'da 2 Türk takımı vardı, bu yıl ise ilk 6'da. Bu başarılarla, takımlarımız için inanılmaz bir prestij ve milyonlarca lira gelir kapısı açılmış oldu. Önümüzdeki yıl PUBG Mobile esporuna yeni bölgeler ve turnuvalar ekleniyor. Çok daha rekabetçi, çok daha fırsat dolu bir sezon olacak. S2G, Kaos Next Rüya, Fenerbahçe Espor takımlarımızı tekrardan bu yılki başarıları için kutluyorum."

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2022 yılı daha rekabetçi olacak

PUBG Mobile, 2022 yılı için espor programında PUBG MOBILE Pro League (PMPL) için yeni bir görünüm, PUBG MOBILE Club Open (PMCO) ve PMPL'ye geçiş kapısı sağlayan PUBG MOBILE Ulusal Şampiyonası (PMNC) genelinde yeni bölgelerin tanıtımı dahil olmak üzere çeşitli değişiklikler yaptı.

PMCO şimdi PMCO Güney Amerika, PMCO Avrupa, PMCO Afrika, PMCO Orta Doğu ve PMCO Asya ile bölgesel bir Amatör ve Yarı-Pro yarışması olacak. PMCO ekipleri artık doğrudan PMPL'ye terfi ettirilmeyecek, bunun yerine PMPL ve PMNC Regional Cup ile PMPL'ye ve nihayetinde PUBG MOBILE Global Championship'e ulaşma şansı yakalayacaklar.

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nın tüm aşamaları YouTube üzerinden, 18 ayrı yerel PUBG Mobile Espor kanalında canlı olarak izlenebildi. Yüksek performanslı Android akıllı telefonları ile bilinen küresel teknoloji markası OnePlus, PMGC 2021'in Resmi Akıllı Telefon ortağı oldu.

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