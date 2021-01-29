PTT e-Devlet şifre alma nasıl yapılır? 29 Ocak 1000 tl pandemi yardım e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet kapısı!

E-Devlet kapısı ile tüm kamu hizmetlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet'in gelişmiş versiyonunda birçok ücretsiz hizmet yer almaktadır. Peki, E-Devlet'e nasıl giriş yapılır? E-Devlet nasıl açılır? E-devlet kapısı nedir? 1000 tl pandemi yardımı başvuruları bitti mi?

PTT'den E Devlet şifresi temin edebilir ve E devlet sitesine giriş yaparak birçok hizmetten ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. E-Devlet kapısı nasıl açılır? E Devlet'e giriş nasıl sağlanır? MHRS e devlet, e devlet miras sorgulama, e devlet sosyal yardım, e devlet soy ağacı bilgilerine nereden bakılır?

E-DEVLET NEDİR?

e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir.

e-Devlet sistemine T.C Kimlik Numarası kullanarak kolayca girmek mümkündür. Siteye PTT'den alınacak şifre ile, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatta sahip olanlar Mobil İmza ile, smart kart ve okuyucu kullanarak Elektronik İmza sistemi ile ve çipli T.C. Kimlik Kartı ile girilebilmektedir. Bu projenin sorumlusu Türksat'tır. Gerekli altyapının kurulması, devlet hizmetlerinde hem bilgi, hem iletişim, hem de kalite standartlarının belirlenmesinde bu kurum sorumludur. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Dijital Dönüşüm Ofisi'ne verilmiştir.

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E-DEVLET'TE SUNULAN HİZMETLER NELERDİR?

Ocak 2021 itibarıyla 722 kamu kurum ve kuruluşunun dahil olduğu sistemde; sabıka kaydı sorgulama, SGK emekli-çalışan işlemleri, pek çok işlem internet üzerinden yapılabilmektedir.

- Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama

- Hizmet Döküm Belgesi

- Adli Sicil Belgesi

- Adres Durum Belgesi

- SGK Tescil Belgesi

- Vergi Borcu sorgulama

- Trafik Cezası sorgulama

- Mobil Hat Sorgulama

- Tapu Bilgileri Sorgulama

- Öğrenci Belgesi

TURKIYE.GOV.TR PROJESİ NEDİR?

Uluslararası internet alan adı tanımlamasıyla Turkiye.gov.tr, Türkçe karakter kullanım yasasına göre "Türkiye.gov.tr" olarak tanıtımı yapılan, tanıtımda "e-Devletin kapısı 12 Aralık'ta genişliyor" sloganıyla yola çıkılan e-devlet uygulamalarını bir tek adres altında toplanmasını sağlayan elektronik vatandaşlık bilgi ve talep güncelleme hizmeti veren bir kamu sitesidir.

2008 CeBIT Bilişim Eurasia 5. salondaki "Devletin Kısayolu" adında bir tanıtım semineri sonrası kamu oyuna tanıtımı yapılmıştır.

18 Aralık 2008 tarihinde ise Millî Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "e-Devlet kapısı" hizmete açılmıştır.

e-Devlet Kapısı, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek elektronik ortamda, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ortak bir nokta üzerinden vatandaşa ulaştırılması amacıyla hazırlanan olan bir yapıdır.

e-Devlet kapısında doğum, askerlik ve birçok konu ile ilgili A'dan Z'ye her türlü işlem hakkında bilgi veren yazılar ve şifre ile giriş yapıldığında birçok başvuru işlemleri, rezervasyon işlemleri, borç işlemleri, sınav bilgileri ve daha fazla işlemlere 7 gün 24 saat boyunca ulaşılabilmektedir.

722 kurum tarafından sunulan 5.450 adet hizmetin bulunduğu e-Devlet kapısının 52 milyondan fazla kullanıcısı bulunmaktadır.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet şifresi, PTT şubelerinden alınıyor. Her vatandaş kendi e-Devlet şifresini T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ile alabilir En yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında E-Devlet şifresi edinilebiliyor.

Daha önce PTT şubelerinden şifre alınıp unutulduysa:

Şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

Sonrasında istenen bilgileri eksiksiz olarak girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

Sayfada sizden istenen bilgileri girip yeniden devam edin.

Sonra cep telefonu numarası ile doğrulama kodu istenir. Bu işlemlerle yeniden şifre alınamıyorsa PTT şubelerinden 4 TL karşılığında tekrar şifre edinmek mümkün.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLK KEZ NEREDEN ALINIR?

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Bunun yanı sıra üzerinde "e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir" ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

Şifre ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir, bu durumda PTT'den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz.

E-DEVLET MOBİL UYGULAMA NASIL İNDİRİLİR?

E-Devlet mobil uygulamasını Android Google Play Store ve Apple Store üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. E-Devlet Kapısı uygulaması Play Store'da 10 milyondan fazla indirilmiştir.

E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı'na giriş için öncelikle www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalı. E-Devlet uygulamasını akıllı cihazlara indirmek de mümkündür. Daha sonra aşağıdaki giriş yöntemleri ile sisteme giriş yapılabilir:

- T.C. kimlik kartı ile giriş,

- E-Devlet şifresi ile giriş,

- Mobil imza ile giriş,

- Elektronik imza ile giriş,

- İnternet bankacılığı ile giriş.