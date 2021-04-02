Propolis faydaları nedir? Propolis nedir, nasıl kullanılır?

Propolis faydaları olduğu gibi zararları da vardır. Propolis nedir, nasıl kullanılır araştırılıyor. Propolisin cilde faydaları aranan başlıklar arasında. Sıvı propolis ve katı propolis şeklinde türleri vardır. Tam şifa kaynağı olan propolisin faydaları da saymakla bitmez. Öyle ki, propolisin yararları, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasından öne çıkmaktadır. Peki, Propolis faydaları nedir? Propolis nedir, nasıl kullanılır?

Propolis bitkiler tarafından üretilen onları hem soğuktan hem de mikroorganizma saldırısından koruyan reçineli bileşiğin, bal arıları tarafından toplandıktan sonra transforme edilmesinden dolayı güçlü ve yapışkan bir özellik kazanmış su geçirmez, antimikrobiyal ve ısı yalıtan özellikteki özüdür.

PROPOLİS NEDİR?

Balın arıların yaptığı tek şey olmadığını biliyor muydun? Arılar ayrıca iğne yapraklı ağaçların veya yaprak dökmeyen ağaçların özünden propolis adı verilen bir bileşik üretirler. Özsuyu kendi deşarjları ve balmumu ile birleştirdiklerinde, kovanlarını oluşturmak için kaplama olarak kullanılan yapışkan, yeşilimsi kahverengi bir ürün oluştururlar. Bu propolis.

Binlerce yıl önce, eski uygarlıklar tıbbi özellikleri için propolisi kullandılar. Yunanlılar apseleri tedavi etmek için kullandılar. Asurlular, enfeksiyonla savaşmak ve iyileşme sürecine yardımcı olmak için yaralara ve tümörlere koyarlar. Mısırlılar bunu mumyaları mumyalamak için kullandılar.

Propolisin bileşimi, arıların bulunduğu yere ve hangi ağaçlara ve çiçeklere eriştiklerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, Avrupa'daki propolis, Brezilya'daki propolis ile aynı kimyasal yapıya sahip olmayacak. Bu, araştırmacıların sağlık yararları hakkında genel sonuçlara varmasını zorlaştırabilir.

PROPOLİS FAYDALARI

Propolisin Sağlığa Faydaları

1. Gastrointestinal Bozukluk



2. Jinekolojik Bakım

3. Ağız sağlığı

4. Onkolojik Tedavi

5. Dermatolojik Bakım

1. Gastrointestinal Bozukluk

Parazit enfeksiyonu genellikle enfekte olmuş bir yüzeyle temas üzerine oluşur. GI yolunun parazitik enfeksiyonunun semptomları arasında karın ağrısı, ishal, şişkinlik ve mide bulantısı bulunur. Propolisin antikanser, antioksidan ve antiinflamatuar aktiviteler dahil olmak üzere birçok biyolojik etkinliğe sahip olduğu bildirilmiştir.

Viral enfeksiyonların tedavisinde propolisin klinik kullanımını bildiren birkaç çalışma vardır. Bir çalışmada, propolis etanolik özütünün Giardia duodenalis trofozoitlerinin büyümesi ve yapışması üzerindeki in vitro etkisi değerlendirildi

[Propolisin trofozoitlerin büyümesini ve yapışmasını engellediği gösterilmiştir. Ayrıca bu parazitik organizmaların ayrılmasını da teşvik etti. Giardiasis'e karşı etkililiği, giardiasis verilen propolisli çocuklar ve yetişkinlerin% 52 ile% 60 arasında bir iyileşme oranı gösterdiği, geleneksel ilaç verilenler ise % 40'lık bir iyileşme oranı gösterdiği bir klinik çalışmada da bildirilmiştir. Başka bir deneysel çalışma, propolisin antihistaminerjik, antiinflamatuar, antiasit ve anti- H. pylori'ye sahip olduğunu gösterdi.mide ülseri tedavisinde kullanılabilecek aktiviteler

2. Jinekolojik Bakım

Gösterge vajinitin yaygın nedenleri bakteriyel vajinoz (BV) ve vulvovajinal kandidiyazdır (VVC). Tükenmesi Lactobacillus spp. vajinadaki vajinal enfeksiyonların ayırt edici bir özelliğidir. Enfeksiyona, maya benzeri mantarlar gibi vajinal patojenlerin aşırı büyümesi ve yüksek vajinal pH eşlik eder. Diyabet hastaları, Candida albicans'ın neden olduğu vajinal enfeksiyonlara daha yatkındır . % 5 sulu propolis solüsyonunun uygulanması üzerine yapılan bir çalışma vajinal sağlıkta bir iyileşme ile sonuçlanmıştır [ 93]. Propolis, antibiyotik ve antimikotik etki sağlamanın yanı sıra, anestezik özelliklerinden dolayı erken semptomatik rahatlama sağlar. Bu nedenle, propolis Tekrarlayan Vulvovajinal Kandidiyazis (RVVC) için kullanılabilir ve eşzamanlı bir farmakolojik tedavi nedeniyle antibiyotik alamayan hastalar için alternatif bir seçenek olabilir. Propolisin geleneksel antifungal nistatine karşı etkinliği tatmin edici sonuçlar göstermiştir. Propolis özü çözeltisi (PES) ayrıca insan hücrelerinde düşük toksisite gösterir ve kronik vajinit için alternatif bir tedavi olabilir. Ek olarak, PES antifungal özelliklere sahiptir ve C. albicans'ın biyofilm büyümesini ve antifungal ilaçtaki direnci önlemek için RVVC için antibiyofilm materyali olarak kullanılabilir

3. Ağız sağlığı

Ağız boşluğu, bol miktarda bakteriyel mikrofloraya sahiptir ve aşırı bakteri üremesi, ağız hastalıkları gibi çeşitli durumlara yol açabilir. Çalışmalar, propolisin antibakteriyel özellikleri nedeniyle bakteriyel plak gelişimini ve periodontite neden olan patojenleri kısıtlayabileceğini göstermiştir. Propolis çözeltileri, klorheksidine kıyasla insan sakızı fibroblastları üzerinde seçici olarak daha düşük sitotoksik etki gösterir. Buna ek olarak propolis içeren gargaralar cerrahi yaraların iyileşmesinde etkinlik göstermiştir. Bu, gargara olarak kullanılan solüsyonlarda propolis kullanımını teşvik eder . Propolis solüsyonu diş fırçalarını dezenfekte etmek için de kullanılabilir. Propolis diş macunu jelinin% 3 etanolik özütü, bir grup hastada diş vebasının neden olduğu diş eti iltihabına karşı daha fazla etki göstermiştir. Propolis özleri, bir bireyin ağırlıklı olarak kötü ağız hijyeni nedeniyle rahatsız edici nefes aldığı bir durum olan ağız kokusunun iyileştirilmesine de yardımcı olmuştur. Propolis diş macunu veya gargara, diş eti iltihabına ve periodontite neden olan bakteri plağı ve patojenik mikrofloranın büyümesini azaltma kabiliyetlerinden dolayı kullanılır. Bu nedenle propolis, terapötik bir ajan olarak da rol oynar

4. Onkolojik Tedavi

Bir çalışma, propolisin insan meme kanseri hücrelerinde apoptozu indükleyerek antitümör aktivitesi nedeniyle insan meme kanseri tedavisine yönelik potansiyele sahip olduğunu bildirdi. Ayrıca tümör hücrelerine karşı seçici toksik özellikleri nedeniyle normal hücrelere karşı düşük toksisite sergiler veya hiç toksisite göstermez ve propolisin meme kanserini tedavi etmek için önemli bir ajan olabileceğine inanılmaktadır. Cezayir propolisinin etanolik özütünün melanom tümör büyümesi üzerindeki etkisini araştıran bir başka çalışma, propoliste yaygın bir flavonoid olan galanginin in vitro olarak apoptozu önemli ölçüde indüklediğini ve melanom hücrelerini inhibe ettiğini göstermiştir. Türk propolisinin, endoplazmik retikulum stresi, apoptoz ve kaspaz aktivitesini indükleyerek ve mitokondriyal membran potansiyelini azaltarak insan akciğer kanseri hücreleri üzerinde seçici bir sitotoksik etki uyguladığı da gösterilmiştir. Bu, propolisin kanser hücresi çoğalmasını en aza indirebildiğini gösterir

5. Dermatolojik Bakım

Propolis, krem ??ve merhem gibi dermatolojik ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Cilt bakım ürünlerinde kullanımı, anti-alerji, anti-inflamasyon, antimikrobiyal özellikleri ve kollajen sentezi üzerindeki teşvik edici etkisine dayanmaktadır. Propolisin ve geleneksel ilaç olan gümüş sülfadiazinin etkisini karşılaştıran yeni bir çalışma, propolisin, onarım sürecini destekleyen yara yataklarını iyileştirmede serbest radikal aktivitesini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Etanolik ekstrakt propolis kullanan akne hastaları üzerinde yapılan bir klinik çalışma, akne vulgaris tedavisinde yüksek etkinliğini göstermiştir. Propolis ayrıca dokuların kolajen içeriğini artırarak iyileşme sürecinde yarada pozitif kolajen metabolizması gösterir

Bir çalışma, propolisin, özellikle insan diyabetik ayak ülseri (DFU) gibi koşullar altında, yara kapanmasını teşvik etmek için yara iyileşmesi için alternatif bir terapi olarak kullanımını göstermiştir.

Propolisin yara iyileştirme aktivitesinden sorumlu olan moleküler mekanizmalar,Fibronektin (FN), çeşitli organ ve dokuların yapısal stabilitesini ve fonksiyonel özelliklerini etkileyen yüksek moleküler ağırlıklı çok fonksiyonlu bir glikoproteindir. Fibronektin matrisi ve birikimi, hücre göçü, hücre proliferasyonu, hücre farklılaşması, hücre yapışması, apoptoz, hücresel sinyalleşme, anjiyojenez, kolajen biyosentezi, yeniden epitelizasyon, pıhtı oluşumu ve trombosit aktivitesi için gereklidir. Fibronektinler, aynı zamanda, granülasyon dokularının yapısında hasarlı bir hücresel mikro çevreye ve rahatsızlıklara yol açan glikoprotein yoğunlaşmış bozunması gibi durumların onarım mekanizmalarında da önemlidir. Bu durum yaranın iyileşmesini engelleyebilir veya onarım sürecini engelleyebilir.

Propolis, içerdiği flavonoidler, fenolik bileşikler, terpenler ve enzimler gibi bileşenleri sayesinde antifungal ve antibakteriyel aktiviteler gibi yara iyileşme sürecinde olumlu etkiler göstermiştir. Ayrıca yara yatağındaki serbest radikallerin (ROS) aktivitesini de azaltarak onarım sürecini destekler. Propolis ayrıca dokulardaki hem tip I hem de tip III kollajen miktarını artırarak kolajen metabolizması üzerinde büyük etkiler göstermiştir. ROS'un azaltılması ve kolajen birikimi, hücre dışı matrisin dengelenmesine ve granülasyon dokularının oluşturulmasına yardımcı olur. Propolis, fibröz bir hücre dışı matris ağı geliştirerek ve fibronektin parçalanmasını inhibe ederek fibronektin metabolizmasını değiştirebilen potansiyel bir apiterapötik ajandır.C2C12 miyoblastlarında sırasıyla ??- bağımlı fibronektin üretimi. Her iki bileşen de fibronektinlerin ekspresyonunu düzenlemede önemli roller oynar. Çalışmalar ayrıca epitel hücrelerinin hareketliliğinin ve göçünün hücre dışı matrikste azalmış fibronektin içeriğine bağlı olduğunu göstermiştir. Propolis içindeki bu glikoproteinin azaltılmış miktarları, yaraları etkili bir şekilde tedavi etti ve granülasyon dokuları üretti. Bu nedenle, propolisin fibronektin metabolizması üzerindeki etkisi, yara iyileşme mekanizmasını değiştirebilir.

PROPOLİS NASIL KULLANILIR?

Propolisin kullanım alanı oldukça geniştir. Her türlü şekilde kullanılması üzerine propolis üretilir. Örneğin; tablet, pastil, ağız spreyleri, diş macunu, şampuan gibi...

Propolis genel olarak damla şeklindedir ve günlük belirlenen damla sayısı bakımından kullanılır. Propolisin en yaygın kullanım şekli budur. Bebeklerden yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eder ve kullanılabilir.