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246 sosyal medya hesabına erişim engeli

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246 sosyal medya hesabına erişim engeli
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında resen başlatılan soruşturma ile sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 hesap hakkında erişim engeli getirildi.

Sosyal medyada sermaye araçlarıyla ilgili spekülatif paylaşım yapan 246 hesap kapatıldı.

246 HESAP ERİŞİME ENGELLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlar incelendi. Yapılan incelemelerde, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıları korku ve paniğe sevk edebilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı tespit edildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu hesap ve bağlantılara erişimin engellenmesine karar verildi. Kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Gunaydinn. Türkiye'nin olağan halleri. Önce vurgun olur , sonra Araştırma ve kapatma :-)

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Haber YorumlarıYusuf Eminoğlu:

Ooo sebep onlarmıymışş, 5 yıldır 40 bin zarardayım demek ki onların yüzünden ??

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Aferin aklınıza yeni gelmiş

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