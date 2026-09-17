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Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 1410'a çıktı, 6 bin 145 kişi hala kayıp

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Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 1410'a çıktı, 6 bin 145 kişi hala kayıp Haber Videosunu İzle
Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 1410'a çıktı, 6 bin 145 kişi hala kayıp
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Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkenin Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu, can kaybının 1410'a çıktığını duyurdu. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 6 bin 145 kişiden haber alınamıyor; kayıplar arasında 587 yabancı turist bulunuyor. Operasyonlarda bugüne kadar 13 bin 756 kişi kurtarıldı.

NEPAL'de 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1410'a yükseldiği, 6 bin 145 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

KAYIPLAR ARASINDA 587 YABANCI TURİST VAR

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 1410'a ulaştığı kaydedildi. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 6 bin 145 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında 587 yabancı turistin de bulunduğu aktarıldı.

13 BİN 756 KİŞİ KURTARILDI

Açıklamada, bölgede yürütülen arama kurtarma operasyonlarıyla bugüne kadar 13 bin 756 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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