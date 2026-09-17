Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor maçında forma giymek isteyen Victor Osimhen çalışmalarını sürdürürken, masaj yaptırdığı anlara ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde yıldız futbolcuya bacak, kalça ve sırt bölgesinden masaj yapıldığı görülürken, bazı taraftarlar bu görüntülerin kim tarafından ve neden paylaşıldığını sorgulayarak tepki gösterdi.
Trabzonspor karşılaşmasında forma giymek isteyen Victor Osimhen, fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Osimhen'in bu süreçte kaslarına masaj yaptırdığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
MASAJ YAPTIRDIĞI ANLAR PAYLAŞILDI
Görüntülerde Osimhen'in masaj masasında yüzüstü uzandığı, bir kişinin futbolcunun bacak, kalça ve sırt bölgesine masaj yaptığı görülüyor.
TARAFTARLARDAN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ
Osimhen'in masaj yaptırdığı anların paylaşılması bazı taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar özellikle bu görüntülerin neden paylaşıldığını ve kim tarafından servis edildiğini sorguladı.