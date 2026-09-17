Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

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Trabzonspor karşılaşmasında forma giymek isteyen Victor Osimhen, fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Osimhen'in bu süreçte kaslarına masaj yaptırdığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

MASAJ YAPTIRDIĞI ANLAR PAYLAŞILDI

Görüntülerde Osimhen'in masaj masasında yüzüstü uzandığı, bir kişinin futbolcunun bacak, kalça ve sırt bölgesine masaj yaptığı görülüyor.

TARAFTARLARDAN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

Osimhen'in masaj yaptırdığı anların paylaşılması bazı taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar özellikle bu görüntülerin neden paylaşıldığını ve kim tarafından servis edildiğini sorguladı.