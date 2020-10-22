Profesyonellerin gözünden internet gazeteciliği! Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Çöp metinlerle kullanıcı kazanamazsınız

Doç.Dr. Umur Işık ve Dr. Öğr. Üyesi Konur Alp Koz'un internet gazeteciliğini mercek altına aldıkları "Türkiye'de İnternet Gazeteciliği: Meslek Profesyonellerinin Gözünden Gazetecilik Ortamı" adlı makalede Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur da değerlendirmeleriyle yer aldı.

İnternet evreninde yürütülen gazetecilik faaliyetlerini bu evrenin temsilcilerinin gözünden görebilmek, uygulama dünyasının gerçeklerini ortaya koymak amacıyla yapılan çalışma Selçuk İletişim Dergisi'nde yayınlandı. Çalışmada internet haberciliğinin önemli temsilcilerinden Haberler.com, İnternethaber.com, Haber7.com, Habertürk.com, Mynet.com'un üst düzey yöneticilerinin görüşlerine yer verildi. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; web'in dışındaki çevrimiçi ortam çeşitliliğinin, sosyal medya ve mobil ortamların internet habercilerini yoğun bir iş yükü altında bıraktığını ortaya koydu.

Sektöre dair değerlendirmeleriyle çalışmada yer alan Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, internet gazeteciliğinin yoğun çalışma temposuna, haber kalitesi - okunma trafiği dengesine, sektörün gelir ve hukuki problemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HABER TAKİP SÜRECİ ASLA KESİNTİYE UĞRAMIYOR"

Sümeyra Teymur, haber merkezinin iki vardiya halinde 7 gün 24 saat çalıştığını, sabah 6.30'da başlayan haber takip sürecinin 22'ye kadar yoğun şekilde devam ettiğini, 23 sonrası yavaşladığını ama asla kesintiye uğramadığını belirtti. Teymur'un üzerinde durduğu bir başka önemli nokta da ele alınan içerik ve haber sayısı oldu. Teymur, 24 saatlik çalışma temposu içerisinde 3 bine yakın haberin editörlerin değerlendirmesinden geçtiğini ve bunun en az 2 yüz tanesinin ana sayfada yayınlandığını söyledi.

"HABERİN ÖZÜNE ODAKLANAN YAKLAŞIMI BENİMSİYORUZ"

"İyi haber" tanımlamasında "haberin özünü en net şekilde verebilmenin" önemine işaret eden Sümeyra Teymur fotoğraf, video gibi görsellerle desteklenmiş, okuyucuyu rahatsız etmeyen, haberin özüne odaklanan bir yaklaşımı benimsediklerini belirtti.

Araştırmada "SEO haberciliği" de ayrı bir başlık olarak ele alındı. İnternet haber sitelerinin arama motorları üzerinden site trafiğini artırmaya yönelik hamlelerinden oluşan SEO haberleri, "doğru haber" tanımıyla çeliştiğinden dolayı sektörün tartışmalı konularından biri olarak görülüyor. Google gibi arama motorlarıyla başlayan SEO haberciliği, kimileri tarafından "haksız rekabet" unsuru, kimileri tarafından da "internet evreninde görünür olma çabaları" olarak tanımlanıyor.

"ÇÖP METİNLERLE KULLANICI KAZANAMAZSINIZ"

SEO uygulamalarını "Haberi Google'ın istediği şekilde tasarlamak" olarak tanımlayan Sümeyra Teymur, yalnızca trafik almak adına siteyi çöp metinlerle doldurmanın SEO olarak algılanmaması gerektiğini, kullanıcı güvenini sarsıcı bu durumun gelecekte okuyucu kaybına yol açacağını belirtiyor;

"SEO için yazdığınız çöp metinlerle kullanıcı kazanamazsınız. Böyle gelen kullanıcı gelip geçicidir. Sitenizin alt yapısını Google'ın yönergelerine göre hazırladıysanız, site hızınız iyiyse, o zaman SEO gerçekten güçlü bir trafik kaynağı. Orası sizin kendi ürününüze kullanıcı çekmek için kullandığınız bir kanal. Ürünün orada bir değeri yoksa bu gelen kullanıcı ürünü satın almaz. Bir faydası olmaz. Biz yine burada içeriklerimizin çok kaliteli olmasına dikkat ediyoruz. Google'dan gelen kullanıcıların bizim sitemizi doyurucu bulup bir daha gelebilecek olması önemli. SEO'yu yeni okuyucu kazanma açısından önemsiyoruz. Ama bu okuyucunun devamlılığının olmasını sağlayacak tedbirleri almak daha önemli.

"GOOGLE BİZİ GÜÇLÜ BİR FİRMA OLARAK GÖRÜYOR"

"Bu anlamda Google'la sürekli irtibat halindeyiz ve aldığı politikaları takip ediyoruz. Yani biz yazılımımızı sürekli Google'ın değişikliklerine göre adapte ediyoruz. SEO anlamında yaptığımız şey çok teknik işlemler. Yerimizi korumak için Google ile sürekli işbirliği içindeyiz. Google bize partner gibi bakıp sizi ön sıralarda çıkaracağım demiyor. Ama bizi bir güçlü firma olarak gördüğü için bunu gelip bize sunuyor, biz de gereğini yerine getiriyoruz."

"İNTERNET, REKLAM PASTASINDAN HAK ETTİĞİ GETİRİYİ SAĞLAYAMIYOR"

Haber sitesi olarak harcadıkları emeğin çok altında bir gelir elde ettiklerini belirten Sümeyra Teymur, kendilerine ait bir reklam ajansına sahip olduklarını; ancak buna rağmen üçüncü parti reklam şirketleriyle de çalışmak zorunda olduklarını belirtiyor. Teymur'a göre, internet hali hazırda reklam pastasından hak ettiği getiriyi sağlayamıyor.

"İÇERİKLERDE HUKUKİ SORUMLULUK SINIRI BELLİ DEĞİL"

Hukuki alt yapının ve bir mevzuatın olmaması nedeni ile çok sayıda haksız dava ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Teymur, özellikle yayınlanan içeriklerde sorumluluk sınırlarının belli olmamasından şikayet ediyor. Teymur; kaynağı başka kurumlar, kişiler olan haberler yüzünden kendilerinin de kapanma riski ile karşı karşıya kaldıklarını ve bunun önemli bir sorun olduğunu belirtiyor.