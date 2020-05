Prof. Dr. Tekin: Tedbirler alınırsa haziranda düğünler yapılabilir DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sosyal mesafe kuralı gözetilip, maske takılması gibi tedbirlerin alınmasıyla haziran itibariyle düğünlerin yapılabileceğini söyledi.

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sosyal mesafe kuralı gözetilip, maske takılması gibi tedbirlerin alınmasıyla haziran itibariyle düğünlerin yapılabileceğini söyledi. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası ise işletmelerde koronavirüse karşı önlem alınarak düzenlenen düğün tanıtım videosu hazırladı.

Diyarbakır'da, Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası tarafından sosyal mesafe önlemleri alınarak kına ve düğün provasının yapıldığı tanıtım videosu hazırlandı. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, yeni tip düğün provasını, sosyal mesafe kurallarını dikkate alacak şekilde düğünlerin yapılabileceğini göstermek için yaptıklarını söyledi. Hijyen ve sosyal mesafe konusunda kimsenin tereddüt etmemesi gerektiğini ifade eden Kaçar, salonların kapasitesini de buna uygun şekilde düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hükümetin ve Bilim Kurulu'nun sosyal mesafeden kaynaklı düğün salonlarına soğuk baktığını görmekteyiz. Biz de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sosyal mesafe kurallarını dikkate alacak şekilde nasıl düğünlerimizi yapabileceğimizi bu video tanıtımıyla gerçekleştirdik. Hijyen noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Devletimizin bizden istediği, hangi konuda ne olursa olsun bunları yerine getirmeye hazırız. Hani ateş ölçer midir, ateş ölçer, her gün ilaçlama mıdır, ilaçlama. Kesinlikle salon sahipleri olarak hijyen konusunda taviz vermeyiz. Hijyen konusunda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Biz Güneydoğu'daki tüm düğün salonları bu konuda kendi tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Sosyal mesafe konusunda geldiğimiz noktada ise bizim tabii ki halaylarımız, delilo dediğimiz, bu konuda kaygıların olduğunun farkındayız. Bunu da çözecek yöntemlerimiz var. Bu videoyla bunu anlatmaya çalıştık."'BELLİ BAŞLI KURALLAR ÇERÇEVESİNDE DÜĞÜNLER YAPILABİLİR'Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, vaka sayısındaki azalmayla birlikte normalleşme sürecinin gündeme geldiğini belirterek, hem düğün salonu sahiplerinin, hem de düğün bekleyen çiftlerin beklentilerinin söz konusu olduğunu söyledi. Haziran ayı itibariyle düğün salonlarıyla ilgili tedbirlerin alınması durumunda belli başlı kurallar çerçevesinde düğünlerin yapılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Tekin, şöyle konuştu: "Tabii ki, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile ilgili zor süreçleri atlattık ama yavaş yavaş vaka sayısındaki azalmayla birlikte normalleşme süreci de gündeme gelmeye başladı. Tabii bununla birlikte malumunuz geçen süreler içinde düğünler ertelendi ve bununla ilgili hem düğün salonları sahibi hem de düğün bekleyen çiftler bu konuda beklentileri söz konusu. Tabii bu konuda çok şey konuşuldu, neler yapılabilir diye. Şu an itibariyle tabii ki bu önümüzdeki ayda yavaş yavaş düğün salonlarıyla ilgili tedbirler alınırsa eğer belli başlı kurallar çerçevesinde düğünler yapılabilir. Burada tabii dikkat edilmesi gereken şeyler var. Sonuçta kalabalık bir ortam olduğu için buralarda birebir yakın temastan kaçınmak gerekir. Havalandırmalar çok önemli. Çünkü kapalı ortamlardaki klimalardan bulaş riski artabiliyor."'EN ÖNEMLİSİ MASKESİZ OLMAYACAK'Bir diğer noktanın düğün salonlarının kapasitesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, dörtte bir oranında davetli kabul edilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "600 kişilik bir kapasitesi varsa maksimum 120- 125 arasında kişi alması gerekiyor. Masalarda 4- 5 kişilik bir oturma düzeni ile sosyal mesafeyi koruyacak şekilde 1-1.5 metreyi koruyacak şekilde oturma olabilir. Tabii ki en önemli nokta maskesiz olmayacak. Bu çok önemli. Çünkü sonuç itibariyle kapalı bir ortamda hasta birinin olması bulaş riskini çok artıracaktır. O yüzden böyle bir durumda maskenin olması gerekiyor. Eldiven takılması belki gündeme gelebilir. Bir diğer nokta takı takma esnasında çok yakın temas olabilir. Artık bu herhalde olmayacak gibi görünüyor. Bununla birlikte oraya bir sandık bırakılabilir veya bir zarf içinde toplanma olabilir. Tabii bu konuştuklarımız belki önümüzdeki haziran ayının sonlarına doğru gibi yapılabilir. Çünkü şu anda pozitif vakalarımız çok fazla ve şu an için böyle bir şey düşünemeyiz ama haziran ayı itibarıyla böyle bir konu gündeme gelebilir. Tabii son kararı yine bakanlık ve bilim kurulu verecek." 'TEMAS GEREKTİREN HİÇBİR OYUN OYNANMAMALI'Düğünlerin başlaması durumunda sosyal mesafe korunmadan halay veya yakın temas gerektiren hiçbir oyunun oynanması gerektiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Recep Tekin, şu uyarılarda bulundu:

"Sosyal mesafe korunmadan halay veya herhangi bir oyun ya da yakın temasla ilgili hiçbir oyun oynanmaması gerekiyor. Çünkü biliyoruz 1,5 metreden yakın bir mesafe bulaş riskini çok çok artıyor. Hele kalabalık ortamlarda bu risk çok daha fazla olacağından buna özellikle çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. Salon sahiplerinin şöyle bir önerisi var; biz dezenfektan tünelleri oluşturalım. Girişte herkes dezenfektan tünellerinden geçsin. Ondan sonra düğün salonlarına alalım. Tabii bu çok önerdiğimiz bir yöntem değil işin doğrusu. Çünkü bu geçici bir çözüm ve kalıcı bir çözüm olmadığı için önermiyoruz. Bundan ziyade daha çok maske ve kişi sayısının az tutulmasıyla birlikte sosyal mesafeyi korumak. Kapalı düğün salonlarından ziyade kır düğün salonları daha mantıklı aslında bu süreçte. Çünkü açık alan olmasından dolayı bulaş riski çok düşecektir. Kır düğününde sosyal mesafe korunursa eğer bulaş riski çok daha düşecektir. Büyük ihtimalle de önümüzdeki süreçte kır düğünleri daha fazla ön plana çıkacaktır."

Kaynak: DHA