Prof. Dr. Tekin: Tedbirler alınırsa haziranda düğünler yapılabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prof. Dr. Tekin: Tedbirler alınırsa haziranda düğünler yapılabilir

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sosyal mesafe kuralı gözetilip, maske takılması gibi tedbirlerin alınmasıyla haziran itibariyle düğünlerin yapılabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Tekin: Tedbirler alınırsa haziranda düğünler yapılabilir
15.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:02

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sosyal mesafe kuralı gözetilip, maske takılması gibi tedbirlerin alınmasıyla haziran itibariyle düğünlerin yapılabileceğini söyledi. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası ise işletmelerde koronavirüse karşı önlem alınarak düzenlenen düğün tanıtım videosu hazırladı.

Diyarbakır'da, Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası tarafından sosyal mesafe önlemleri alınarak kına ve düğün provasının yapıldığı tanıtım videosu hazırlandı. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, yeni tip düğün provasını, sosyal mesafe kurallarını dikkate alacak şekilde düğünlerin yapılabileceğini göstermek için yaptıklarını söyledi. Hijyen ve sosyal mesafe konusunda kimsenin tereddüt etmemesi gerektiğini ifade eden Kaçar, salonların kapasitesini de buna uygun şekilde düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hükümetin ve Bilim Kurulu'nun sosyal mesafeden kaynaklı düğün salonlarına soğuk baktığını görmekteyiz. Biz de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sosyal mesafe kurallarını dikkate alacak şekilde nasıl düğünlerimizi yapabileceğimizi bu video tanıtımıyla gerçekleştirdik. Hijyen noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Devletimizin bizden istediği, hangi konuda ne olursa olsun bunları yerine getirmeye hazırız. Hani ateş ölçer midir, ateş ölçer, her gün ilaçlama mıdır, ilaçlama. Kesinlikle salon sahipleri olarak hijyen konusunda taviz vermeyiz. Hijyen konusunda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Biz Güneydoğu'daki tüm düğün salonları bu konuda kendi tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Sosyal mesafe konusunda geldiğimiz noktada ise bizim tabii ki halaylarımız, delilo dediğimiz, bu konuda kaygıların olduğunun farkındayız. Bunu da çözecek yöntemlerimiz var. Bu videoyla bunu anlatmaya çalıştık."'BELLİ BAŞLI KURALLAR ÇERÇEVESİNDE DÜĞÜNLER YAPILABİLİR'Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, vaka sayısındaki azalmayla birlikte normalleşme sürecinin gündeme geldiğini belirterek, hem düğün salonu sahiplerinin, hem de düğün bekleyen çiftlerin beklentilerinin söz konusu olduğunu söyledi. Haziran ayı itibariyle düğün salonlarıyla ilgili tedbirlerin alınması durumunda belli başlı kurallar çerçevesinde düğünlerin yapılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Tekin, şöyle konuştu: "Tabii ki, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile ilgili zor süreçleri atlattık ama yavaş yavaş vaka sayısındaki azalmayla birlikte normalleşme süreci de gündeme gelmeye başladı. Tabii bununla birlikte malumunuz geçen süreler içinde düğünler ertelendi ve bununla ilgili hem düğün salonları sahibi hem de düğün bekleyen çiftler bu konuda beklentileri söz konusu. Tabii bu konuda çok şey konuşuldu, neler yapılabilir diye. Şu an itibariyle tabii ki bu önümüzdeki ayda yavaş yavaş düğün salonlarıyla ilgili tedbirler alınırsa eğer belli başlı kurallar çerçevesinde düğünler yapılabilir. Burada tabii dikkat edilmesi gereken şeyler var. Sonuçta kalabalık bir ortam olduğu için buralarda birebir yakın temastan kaçınmak gerekir. Havalandırmalar çok önemli. Çünkü kapalı ortamlardaki klimalardan bulaş riski artabiliyor."'EN ÖNEMLİSİ MASKESİZ OLMAYACAK'Bir diğer noktanın düğün salonlarının kapasitesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, dörtte bir oranında davetli kabul edilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "600 kişilik bir kapasitesi varsa maksimum 120- 125 arasında kişi alması gerekiyor. Masalarda 4- 5 kişilik bir oturma düzeni ile sosyal mesafeyi koruyacak şekilde 1-1.5 metreyi koruyacak şekilde oturma olabilir. Tabii ki en önemli nokta maskesiz olmayacak. Bu çok önemli. Çünkü sonuç itibariyle kapalı bir ortamda hasta birinin olması bulaş riskini çok artıracaktır. O yüzden böyle bir durumda maskenin olması gerekiyor. Eldiven takılması belki gündeme gelebilir. Bir diğer nokta takı takma esnasında çok yakın temas olabilir. Artık bu herhalde olmayacak gibi görünüyor. Bununla birlikte oraya bir sandık bırakılabilir veya bir zarf içinde toplanma olabilir. Tabii bu konuştuklarımız belki önümüzdeki haziran ayının sonlarına doğru gibi yapılabilir. Çünkü şu anda pozitif vakalarımız çok fazla ve şu an için böyle bir şey düşünemeyiz ama haziran ayı itibarıyla böyle bir konu gündeme gelebilir. Tabii son kararı yine bakanlık ve bilim kurulu verecek." 'TEMAS GEREKTİREN HİÇBİR OYUN OYNANMAMALI'Düğünlerin başlaması durumunda sosyal mesafe korunmadan halay veya yakın temas gerektiren hiçbir oyunun oynanması gerektiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Recep Tekin, şu uyarılarda bulundu:

"Sosyal mesafe korunmadan halay veya herhangi bir oyun ya da yakın temasla ilgili hiçbir oyun oynanmaması gerekiyor. Çünkü biliyoruz 1,5 metreden yakın bir mesafe bulaş riskini çok çok artıyor. Hele kalabalık ortamlarda bu risk çok daha fazla olacağından buna özellikle çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. Salon sahiplerinin şöyle bir önerisi var; biz dezenfektan tünelleri oluşturalım. Girişte herkes dezenfektan tünellerinden geçsin. Ondan sonra düğün salonlarına alalım. Tabii bu çok önerdiğimiz bir yöntem değil işin doğrusu. Çünkü bu geçici bir çözüm ve kalıcı bir çözüm olmadığı için önermiyoruz. Bundan ziyade daha çok maske ve kişi sayısının az tutulmasıyla birlikte sosyal mesafeyi korumak. Kapalı düğün salonlarından ziyade kır düğün salonları daha mantıklı aslında bu süreçte. Çünkü açık alan olmasından dolayı bulaş riski çok düşecektir. Kır düğününde sosyal mesafe korunursa eğer bulaş riski çok daha düşecektir. Büyük ihtimalle de önümüzdeki süreçte kır düğünleri daha fazla ön plana çıkacaktır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı Haber
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Haber
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı Haber
Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Genç kıza sözlü saldırıda bulunan şahıs, kızın sığındığı marketin camını kırdı
Genç kıza sözlü saldırıda bulunan şahıs, kızın sığındığı marketin camını kırdı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya...
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralını, ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralını, ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Destici Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Cem Yılmaz Ersin Korkut Serenay Sarıkaya
Spor Hasan Şaş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mehmet Özdilek Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk Adana Survivor
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Tekin: Tedbirler alınırsa haziranda düğünler yapılabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 09:44:36. #1.14#
title