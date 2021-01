Prof. Dr. Özgür Öner kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Habertürk ekranlarında vb. bazı açık oturum programlarına da katılan Prof. Dr. Özgür Öner kimdir, nereli, kaç yaşında merak edilmektedir. Peki Prof. Dr. Özgür Öner hayatı ve biyografisi, kariyeri nedir?

PROF. DR. ÖZGÜR ÖNER KİMDİR?

Özgür Öner, 1974 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, lise öğrenimini ise Ankara Fen Lisesi''nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi''nde aldığı tıp eğitimi sonrasında, uzmanlığını yine aynı üniversitenin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünde tamamladı.

Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde şef yardımcısı olarak görev yaptığı 2009 senesinde, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ilk Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Eğitim Kliniği ve Otizm Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulmasında etkin görevler aldı.

2013-2015 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmalarına devam ederken Profesör oldu ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

Öner, 2016'da Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı olarak ders vermeye, çeşitli kurum ve kuruluşlarda danışmanlık yapmaya, bilimsel çalışmalarını İstanbul'da sürdürmeye ve danışanlarını kendi kliniğinde görmeye başladı.

Araştırma görevlisi olarak görev yaptığı 2002 yılında, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Boston Çocuk Hastanesi'nden Prof. Dr. Kerim Münir tarafından yönetilen Mental Health and Developmental Disabilities Research Training Programı'na Türkiye'den seçilen ilk ve en genç araştırmacı olarak Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nde eğitim aldı.

Prof. Dr. Kerim Munir ile bilimsel çalışmalarına devam eden Öner, aynı programın bilimsel koordinatörlüğünü, National Insitute of Mental Health (Amerikan Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü) tarafından desteklenen ve yine Prof. Dr. Kerim Münir tarafından yönetilen, Global Mental Health (Küresel Akıl Sağlığı) Programı'nın Bilimsel Koordinatörlüğünü ve Boston Çocuk Hastanesi'nde Araştırma Danışmanlığı görevlerini sürdürmektedir.

2009'da Michigan Üniversitesi'nde aldığı eğitim sonrasında, Otizm Spektrum Bozukluğu tanılaması ve izleminde altın standart olarak kabul edilen ADOS-2 ve ADI-R yöntemlerini kullanarak muayenelerini yapmaktadır.

2012'de Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri almış, bireysel terapilerini Bilişsel Davranışçı ve Kişiler Arası İlişkiler Terapi yöntemlerini kullanarak gerçekleştirmektedir.

2016'da Manchester Üniversitesi'nde aldığı eğitim ile otizm spektrum bozukluklarının tedavisinde, bilimsel, kanıta dayalı yöntemlerden birisi olan Preschool Autism Communication Therapy (PACT) sertifikalı uygulayıcısı olmuştur.

2019'da University of California Los Angeles'tan (UCLA) almış olduğu Program for the Education and Enrichment of Relational Skills (PEERS) sertifikası ile PEERS sertifikalı uygulayıcısı olmuş ve kliniğinde Peers İlişki Becerileri Eğitimi ve Zenginleştirmesi grup eğitimlerini yapmaya başlamıştır.

Öner; kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yeme bozuklukları, davranış bozuklukları, tik bozuklukları, kişilik bozuklukları, depresyon, sosyal ilişki sorunları, öğrenme sorunları, madde kullanımı gibi psikiyatrik sorunlarda çocuk, ergen ve yetişkinlere danışmanlık vermekte ve bireysel, aile ve grup terapileri yapmaktadır.

Prof. Dr. Özgür Öner, şu ana kadar 70'in üstünde uluslararası bilimsel yayın yapmış, yerli ve yabancı kitaplarda bölümler yazmış, kendi alanında birçok bilimsel ödül almıştır.