Prof. Dr. Nurullah Genç'ten "Başarı Bedel İster" Üzerine Söyleşi

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla, Giresun Valiliği tarafından başlatılan "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Giresun Valiliği tarafından "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinin ilki, 2 Kasım Salı günü Yazar Hayati İnanç'ın söyleşisi ile başlamıştı. Gençlik buluşmalarının ikincisi 24 Aralık Cuma günü saat: 18. 00'de Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Şair-Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç'in söyleşisi ile devam etti.

Ekonomi, sanat ve edebiyat alanında birçok başarıya imza atan Prof. Dr. Nurullah Genç, işletme, yönetim ve organizasyon konularını ele aldığı "Başarı Bedel İster" adlı kitabıyla aynı adı taşıyan söyleşisinde kendi yaşantısından örneklerden yola çıkarak insanın hayat mücadelesinin birçok yönüne değindi. Hikayelerle süslediği konuşmasında; toplumun refahı için planlı bir şekilde çalışan, hedefleri olan, tarihini, kültürünü ve kendisini tanıyan insanlar olmanın önemine vurgu yaptı.

Giresun Valiliği'nin başlattığı "Gençlik Buluşmaları" etkinliği kapsamında Vali Enver Ünlü'nün davetlisi olarak geldiği Giresun'da gerçekleştirdiği "Başarı Bedel İster" konulu söyleşisi büyük beğeniyle dinlenilen Genç'in söyleşisine katılan Vali Ünlü "'Gençlik Buluşmaları' programlarımız kapsamında Prof. Dr. Nurullah Genç hocamızın samimi sohbeti, başarı hakkındaki görüşleri ve anekdotları ile dolu dolu geçen söyleşisini tebessümle dinledik. Üstadımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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