Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: '4D' binalardan uzak durun İnsanların korkuyla beklediği büyük İstanbul depremi hakkında konuşan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, İstanbul için en kötü senaryoda 7.5 büyüklüğünde deprem beklendiğini söyledi.

İnsanların korkuyla beklediği büyük İstanbul depremi hakkında konuşan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, İstanbul için en kötü senaryoda 7.5 büyüklüğünde deprem beklendiğini söyledi. Altan, "Olacağı öngörülen depremden az hasar alabilmek için '4D' dediğimiz; 'düz demir, deniz kumu, dökme beton ve denetimsiz' binalardan uzak durulması gerekiyor" dedi.

Tüm Türkiye'nin korkuyla beklediği büyük İstanbul depremi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen "2'nci İstanbul ve Deprem Konferansı"nda ele alındı. Beklenen depremin etkileri, ne gibi tedbirler alınması gerektiği İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AFAM) düzenlediği konferansta alanında uzman isimler tarafından masaya yatırıldı. AFAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, İstanbul'da önce binaların sağlamlığının düşünülmesi gerektiğine dikkat çekerek, "İstanbul için en iyi senaryo 6.5, en kötü senaryo ise 7.5'tir. 6.5 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Fakat biz afet yönetim sistemlerinde kriz yönetimini 7.5 üzerinden yapıyoruz. Deprem öncesi hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Eski binaları terk etmemiz lazım" dedi.

ZAMANI BELLİ DEĞİL!

Hangi fay hattının ne kadar büyüklükte deprem üretebildiğini aylar öncesinden öngörülebildiğini, ancak zamanının tam olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Altan, "Bizim artık bu tahminlere göre yaşamamız gerekir. İstanbul'da önce binaların sağlamlığı düşünülmeli. Deprem gerçeği unutulmamalı. İstanbul'da Adalar'dan Silivri'ye doğru uzanan henüz kırılmayan bir fay hattı var. Burada kırılmalar olacaktır" ifadelerini kullandı.

ACİL YÖNETİM SİSTEMLERİ DÜŞÜNÜLMELİ

Deprem gerçeğiyle yaşanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Altan, şunları söyledi:

"Acil yönetim sistemlerini düşünmemiz gerekir. Acil yönetim sistemlerinde risk yönetimi depremden önce riskleri azaltma olarak başlar ve bu bir döngüdür. Sonra kriz yönetimine dönüşür ve deprem anında müdahaleler ve depremden sonra da iyileştirme ve yeniden yapılanmaya döner. Bu döngüyü sağlayabilmemiz lazım. Deprem bekliyoruz ama deprem yok ve deprem öncesi hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Eski binaları terk etmemiz lazım."

"4D" BİNALAR BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "4D" dediği binalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, " Eski binalardan yani 'düz demir, deniz kumu, dökme beton ve denetimsiz' binalardan uzak durulması gerekiyor. Biz yaşamak için İstanbul'dayız. Binalarımızı sağlam yapmamız gerekir. Afetleri düşünürken İstanbul için en iyi senaryo 6.5, en kötü senaryo ise 7.5'tir. 6.5 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Fakat biz afet yönetim sistemlerinde kriz yönetimini 7.5 üzerinden yapıyoruz. O yüzden bireylere kadar inmemiz gerekir. Devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Fakat bunu bireylerde de hissettirmemiz, bireylerin de üzerine düşen görevleri yapması gerekiyor. Evlerinde eşyaları sabitleyecekler, sağlam binalarda oturacaklar. Yapısal ve yapısal olmayan bir sürü önlemler var, bunları ön plana çıkarmamız gerekir. Kırsal ve kentsel dönüşüme önem vererek yaşamak gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA