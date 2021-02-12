Prof. Dr. İhsan Çiçek'ten İzmir'deki hortum felaketiyle ilgili uyarı: Bu tip olayları görmeye devam edeceğiz

İzmir'de yaşanan hortum felaketinde 16 kişi yaralanırken, onlarca araç hasar gördü, çatılar uçtu. Ortalığı savaş alanına çeviren hortumu değerlendiren Prof. Dr. İhsan Çiçek, "Atmosferin alt ve üst katı arasındaki sıcaklık farkının büyük olması, yükselici hava hareketleri ile birlikte bu olay meydana geliyor. Bunları görmeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortumun verdiği zarar, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

"DENİZ SUYUNDAKİ ARTIŞ ARTTIKÇA BU OLAYLARI DAHA DA GÖRECEĞİZ"

CNN TÜRK canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İhsan Çiçek, "Tropikal hortumlar olarak niteleyebiliriz. Ülkemizdeki hortumlar bunlardan farklı. Büyüklük ve oluşum mekanizmaları farklı. Onlar 500 km çaplı, 1 hafta süren hortumlar. Bizimkiler ise karaya gelip yavaşlayan 15-20 dakikalık hortumlardır. Bir şey var ki Türkiye'deki hortumlar da deniz kıyılarında sıklığı ve şiddeti artıyor. Bunu da elbette tamamen iklim değişikliğine bağlamamak gerekiyor. Özellikle deniz suyu sıcaklığının oldukça yüksek olduğunun ifadesi. Çeşme'de 17-18 derece deniz suyu sıcaklığı. Atmosferdeki kararsızlık koşulları da buna yol açıyor. İzmir civarında bir soğuk cephe var. Önünde de yağış hattı var. Atmosferin alt ve üst katı arasındaki sıcaklık farkının büyük olması, yükselici hava hareketleri ile birlikte bu olay meydana geliyor. Deniz suyu sıcaklığındaki artış arttıkça bu olayları daha da göreceğiz" diye konuştu.

Bu tip olayların denizdeki su buharının artmasına bağlı olarak geliştiğini belirten Prof. Dr. İhsan Çiçek, "Bu sıcaklı nemli su buharının yükselmesiyle birlikte dönüş yaratıyor ve hortumlar ortaya geliyor. Bunu besleyen de kararsızlık koşulları" dedi.

HORTUMLARI SAHİL KESİMLERİNDE Mİ GÖRECEĞİZ?

Canlı yayında yöneltilen "Hortumları sahil kesimlerinde mi göreceğiz?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Çiçek, "Evet. Bunlar kıyı kesimlerinde özellikle Akdeniz-Ege kıyılarında daha sık görülüyor. Karadeniz'de deniz sıcaklığı düşük olduğu için daha az görülüyor. Deniz suyu sıcaklığı kriter burada. Burada bir enerji var. Enerji atmosferin alt ve üstü arasında kararsızlığı ortaya çıkıyor. Bunun muhakkak zeytinyağı gibi üste çıkması gerekiyor. Bunun gıdası su buharıdır" ifadelerini kullandı.

HORTUM OLDUĞUNDA NE YAPMALIYIZ?

Prof. Dr. Çiçek, herkesin merak ettiği "Hortum olduğunda ne yapmalıyız?" sorusuna da yanıt verirken, "Camı penceresi olmayan bir yere geçmelisiniz. Banyoya örneğin. Oraya gidip orada beklemelisiniz. Dışarı çıkmamalısınız. Yerden kaldırdığı pek çok parça var. Kapalı bir yere geçilmeli, camı, penceresi olmayan bir yerde hacminizi küçültüp beklemeniz gerekiyor. O anda yere yatmak avantajlı. Yüksekliği kurtarmamız gerekiyor. Atmosferde dönen parçalardan etkilenmemek için..." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji yetkilileri, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir hava olayını beklemediklerini açıkladı. Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği biliniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.