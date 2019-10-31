Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Haftası etkinlikleri

31.10.2019 21:48

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in gösterdiği yolda ilerlenmesi gerektiğini söyledi.

NEVÜ ve Kırıkkale Üniversitesinin iş birliğinde, NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında "Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Haftası" etkinliği düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaşamını anlatan belgeselin izlenmesinin ardından konuşma yapan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Sezgin'in ömrünü bilime ve kitaplara adayarak, insanlık adına önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Başarılı bir gelecek için Sezgin'in örnek alınması gereken önemli bir bilim insanı olduğunu vurgulayan Bağlı, şunları kaydetti:

"Vicdan giderek insanların ortak paydası, adalet ise ortak değeri olmaktan çıkıyor. Bunu biz tesis edebiliriz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, Nevşehirliler, Türkiye tesis edebilir. Bunu tesis etmemize olan inancımızı kuvvetlendirecek tohumları saçan hocamızı rahmetle anıyoruz. Sadece bir vatandaş veya akademisyen olarak değil, bu coğrafyanın ürettiği değerlerin ortak paydası olarak bizlerin, onun gösterdiği yolda ilerlemesi gerekiyor. Her türlü siyasi ve politik kaygının ötesinde bu ülkenin geleceği adına çalışmamız gerektiği inancındayız."

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya da Prof. Dr. Sezgin'in, Anadolu toplumuna bilimsel kanıtlar ışığında geçmişin büyük başarılarını anlatmak için yıllarca çaba harcadığını ve bu gayretinin neticesinde başarıya eriştiğini dile getirdi.

Sezgin'in gereksiz zaman harcamadığını, Almanya'da yaşadığı zaman zarfında evi ve enstitüsü dışında başka bir yeri bilmediğini anlatan Çetinkaya, "Almanya'nın tüm ısrarlarına rağmen Türk vatandaşı olarak doğmuş, yaşamış ve vefat etmiştir. Hocamız, 'Müslümanlar bilimler tarihindeki muazzam yerlerini bilmedikleri için Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık kompleksi içindedirler. Benim amacım, onlara atalarının tarihteki yerini göstermek ve öğretmektir' derdi. Prof. Dr. Sezgin bunda mümkün olduğunca başarılı olmaya çalışmış ve başarılı da olmuştur." şeklinde konuştu.

Etkinlik, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaşamı ve eserlerinin konu edildiği çeşitli panel ve sunumların ardından yarın sona erecek.

Programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA