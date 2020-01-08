Prof. Dr. Emre Alkin: "Altın yatırımı olanlar İran-ABD krizinden faydalanabilir"

08.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:57

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, altın fiyatlarının döviz kurlarına ve ABD ile İran arasındaki gerginliğe bağlı olarak yükselmeye devam edebileceğinin sinyalini vererek, "Kar etmek istiyorsanız yükselişlerde alım yapmayın, elinde daha önce altını olan varsa kriz döneminden faydalanarak birazını bozdurabilir" dedi.

Türkiye'nin enerji fiyatlarına karşı hassas bir ülke de olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, ABD ile İran geriliminin ekonomiye etkilerine yönelik açıklamalar yaptı. İki ülke arasındaki gerginliğin devam etmesi halinde altın ve petrol fiyatlarının yükselmeye devam edeceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Alkin, Türkiye'nin caydırıcı ve uzlaştırıcı yönünü ortaya koyması gerektiğini dile getirdi.

"PETROL FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDERSE, ÜLKELER OLUMSUZ ETKİLENİR"

Enerji fiyatlarına karşı hassa bir ülke olduğumuzu hatırlatan Prof. Dr. Alkin, "Yükselişin devam edip, etmeyeceği Trump'ın açıklamalarına bağlı. Saldırılar ve gerginlik sürerse petrol fiyatları yükselecektir. Bu enflasyon üzerinde baskı yaratacaktır. Çünkü Türkiye'de petrol ve türevlerini kullanarak imalat yapan çok fazla tesis var. Cari işlemler açığını da etkileyecektir. Petrol fiyatlarının yükselişi bütün ülkeleri olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkileyecektir. Altın fiyatları gerginlik öncesinde de yavaş yavaş tırmanmaya başlamıştı. 1200 dolardan 1600 dolara kadar çıktı. Gerginlik yerini ummadığımız şekilde sakinliğe bırakırsa yurt dışında altın fiyatları gerileyebilebilir" diye konuştu.

KAR ETMEK İÇİN ALIM-SATIM SEVİYELERİNİ İYİ TESPİT ETMEK LAZIM"

Gerginlik devam ederse altın fiyatlarının daha önce hiç görmediği zirveyi test edebileceğini aktaran Prof. Dr. Alkin, "Altın fiyatları yurt dışındaki Ons ile Türkiye'deki dolar kurunun çarpılmasıyla bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye'de döviz kurları güçlü kaldığı sürece altın fiyatlarının gerilemesi kolay değil. Yatırım yapmak isteyenler, altın yükselirken alıp, düşerken satmayı tercih etmesinler. Şu anda elinde daha önce alınmış altını olan vatandaşlar kar etmek için böyle kriz dönemlerinde birazını satabilir. Altın fiyatları gevşediği günlerde yine altın alabilirler. Türkler olarak topluca altın alsak bile fiyatı etkileyemeyiz. Yurt dışındaki gelişmeler ve döviz kurlarının seyri ancak altın fiyatlarını etkiler" dedi.

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ ENERJİ YATAKLARINDAN FAYDALANMAK HAKKIMIZ"

Böyle gerginlikler olduğu zaman Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasının öneminin ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, "Doğu Akdeniz'deki enerji yataklarından faydalanmak bizim de hakkımız. Hakkımız olanlardan bizi uzaklaştırmaya çalışanlar var. Petrol ve doğalgazı ithal ediyoruz, döviz kurlarıyla maliyeti yükseliyor. Hakkımız olan petrolü ve doğalgazı aramaktan daha doğal bir şey yok. Muhataplarımız hileli oynuyor. Hileli oyunlara karşı Türkiye'nin caydırıcı ve uzlaştırıcı yönünü ortaya koyması lazım" diye konuştu.

"TANSİYONUN SINIRLI KALMASINI UMUYORUM"

Türkiye'nin uyguladığı dış politikanın haklılığının Amerika ve İran arasında yaşanan gerginlik sonrası ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Alkin, "Tansiyonun sınırlı kalmasını umuyorum. İran'ın elinde her yere ulaşabilecek balistik füze olduğu artık biliniyor. Türkiye'nin hava savunma sistemine sahip olma talebinin ne kadar haklı bir talep olduğu anlaşıldı. S-400 füzelerini talep etmesi meşrudur, gereklidir bunu gördük" dedi.

Kaynak: DHA