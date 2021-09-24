Prof. Dr. Aziz Sancar'dan öğrencilere: İnatçı ve istekli olacaksın

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, lise öğrencileriyle bir araya geldiği konferansta "Bazen yenilir, bazen yeneriz. 'Her şeyi ben başaracağım' diye bir şey yok. Fatih'in meşhur bir sözü vardır. 'İstanbul, ya ben seni alacağım ya sen beni alacaksın.' İnatçı olacaksın ve istekli olacaksın ve bütün enerjini ona vereceksiniz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TEKNOFEST için İstanbul'a gelen Prof. Aziz Sancar, Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Sancar'a, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti. Alkışlarla karşılanan Sancar, sınıfları gezdi, okulun eğitim müfredatına ilişkin bilgiler aldı. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde (UME) öğrencilere konferans veren Sancar, yaptığı sunumda Türk dünyasının dünya bilimine katkısını tarihsel bir perspektiften değerlendirdi. Sancar, Türkiye'nin teorik eğitimde çok iyi olduğunu belirterek, "Ben doktora yaparken çok zorluk çektim. Çünkü deney yapamıyordum. Türkiye bizi teorik alanda çok iyi hazırladı; ama deney tecrübemiz eksikti. Bilim yapmak deney ile olur. Biz çocuklarımıza erken yaşta deney yapmayı öğretmeliyiz" dedi. ABD'de Türk kültür Merkezi inşa ettiklerini anlatan Sancar, "Arka bahçesinde köşede Atatürk'ün büstü var, bir köşede de Piri Reis'in. Piri Reis'i koymamın sebebi, o dünya haritasını ben de DNA onarım haritasını yaptım. 'Benim Piri Reis haritam' dedim" diye konuştu.