Prens Harry'nin Eski Sevgilisi Teselliyi Yeni Aşkında Buldu
Eski sevgilisi Prens Harry'nin Kraliyet düğününe katılan ve tören boyunca yüzü şekilden şekile giren Chelsy Davy, prensesliği kaçırınca teselliyi kendisinden 12 yaş büyük yeni sevgilisinde buldu.
19 Mayıs'ta Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin 7 yıl boyunca birlikte olduğu Chelsy Davy'nin, Kraliyet düğününe katılması düğüne damga vurmuştu. Tören boyunca dikkatleri üzerine çeken Davy, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi.
BİNLERCE KİŞİ PAYLAŞTI
32 yaşındaki Davy'nin eski sevgilisinin düğüne katılması ve yüzünün şekilde şekile girdiği anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı. Birçok kişi Davy'nin 7 yıllık eski sevgilisi Harry'nin başkasıyla evlenmesine çok üzüldüğünü iddia etmişti.
YAKIŞIKLI PRENSİ ÇABUK UNUTTU
Düğün görüntüleri çok konuşulan Davy, teselliyi yeni sevgilisinde buldu. 44 yaşındaki sevgilisi James Marschall ile görüntülenen Davy'nin elinde yüzükle görüntülenmesi eski sevgilisi Prens Harry'nin düğününün ardından evleneceği söylentilerine neden oldu.
PRENS HARRY, ESKİ AŞKIYLA VEDALAŞTI
İngiliz basınındaki iddialara göre Harry, düğünden bir gün önce eski sevgilisi ve 'ilk aşkı' Chelsy Davy'yi arayarak veda konuşması yapmıştı.
YENİ AŞKIYLA DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİ
Kraliyet düğünündeki üzgün görüntüsü alay konusu olan Davy, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi. Genç kadının mutlu halleri ise dikkatlerden kaçmadı.