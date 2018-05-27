Prens Harry'nin Eski Sevgilisi Teselliyi Yeni Aşkında Buldu

19 Mayıs'ta Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin 7 yıl boyunca birlikte olduğu Chelsy Davy'nin, Kraliyet düğününe katılması düğüne damga vurmuştu. Tören boyunca dikkatleri üzerine çeken Davy, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi.

BİNLERCE KİŞİ PAYLAŞTI

32 yaşındaki Davy'nin eski sevgilisinin düğüne katılması ve yüzünün şekilde şekile girdiği anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı. Birçok kişi Davy'nin 7 yıllık eski sevgilisi Harry'nin başkasıyla evlenmesine çok üzüldüğünü iddia etmişti.

YAKIŞIKLI PRENSİ ÇABUK UNUTTU

Düğün görüntüleri çok konuşulan Davy, teselliyi yeni sevgilisinde buldu. 44 yaşındaki sevgilisi James Marschall ile görüntülenen Davy'nin elinde yüzükle görüntülenmesi eski sevgilisi Prens Harry'nin düğününün ardından evleneceği söylentilerine neden oldu.

PRENS HARRY, ESKİ AŞKIYLA VEDALAŞTI

İngiliz basınındaki iddialara göre Harry, düğünden bir gün önce eski sevgilisi ve 'ilk aşkı' Chelsy Davy'yi arayarak veda konuşması yapmıştı.

YENİ AŞKIYLA DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİ

Kraliyet düğünündeki üzgün görüntüsü alay konusu olan Davy, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi. Genç kadının mutlu halleri ise dikkatlerden kaçmadı.