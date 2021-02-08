POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? POMEM 27.dönem ön sağlık kontrolü, mülakat sınavı ne zaman?

POMEM'in 8 bin polis alımına polis olmak isteyen adaylar büyük ilgi gösterdi. 27. dönem için 8-24 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan POMEM başvurularının ardından adaylar heyecanla POMEM sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? 27.dönem ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik, mülakat sınavı ne zaman?

27. Dönem POMEM 2021 sınavına katılmak için başvuru yapan adaylar, POMEM sınav tarihinin açıklanmasını bekliyordu. POMEM yerleri açıklandı mı?27.dönem POMEM sınavı detayları...

POMEM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

27. Dönem POMEM sınav yerleri henüz açıklanmadı. POMEM sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

POMEM SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruya göre,

27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Başvuru ile ilgili detaylar Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden açıklanacak. POMEM'e giriş sınavları, ön sağlık kontrolünden sonra fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılacak.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar. Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresinden duyurulacak.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.