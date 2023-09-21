Zonguldak'ta Aile Çalıştayı Düzenlendi

Zonguldak'ta sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahı ile ilgili üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşların katılımı ile Aile Çalıştayı düzenlendi.

Zonguldak'ta sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahı ile ilgili üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşların katılımı ile Aile Çalıştayı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikaları Zonguldak İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen çalıştaya Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programın açılış konuşmasını İl Müdürü Veli Köktürk yaptı. Köktürk, "Çalıştayımız iki oturum halinde toplamda 6 başlık konuşulacak. Her grubumuzda üniversitemizden akademisyenlerimizden bir moderatör, kurumumuzdan bir röportör göreve alacak. Çalıştay sonunda ortaya çıkan konular, sorunlar, çözümleri kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığımız nezdinde yapılacak olan Aile Şurası'na ışık tutacak olup aynı zamanda bakanlığımız politikalarına destek olacak. Şekil verecek" dedi.

Ailenin önemine dikkat çeken Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, "Gerçekten aile deyince hepimizin tüyleri ürperiyor. Çünkü hepimiz toplumsal yapıda aileye mensubuz. Hepimiz ailelerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah sağlıklı, güzel aileleri toplumda ne kadar artarsa burada dediği gibi güçlü aile güçlü toplum ve güçlü Türkiye bu şekilde oluşacaktır. Aile, ilk çağlardan beri var olan bir kurum. Bireysel ve toplumsal hayatta vazgeçilmeyecek bir müessese yani bunun alternatifi yok. Dolayısıyla ne kadar güçlü aileler olursa toplumlar ve devletler de o kadar güçlü oluyor. Ama unutmayın ki sağlıksız aileler bugün aynen terör gibi devleti, milleti tehdit eder unsur haline de gelebiliyor. Dolayısıyla bu aile müessesesine çok önem vermek zorundayız" ifadelerine yer verdi.

"İnsan soyunun devamı için mutlaka aileye ihtiyaç vardır"

Ailenin korunmasıyla ilgili hukuki düzenlemeleri hatırlatan Subaşı, Bizim devletimiz başta anayasada olmak üzere aileyi korumayla ilgili onun güçlenmesiyle ilgili, onun tehdit eden unsurların bertaraf edilmesiyle ilgili çok sayıda hukuki düzenlemeler, sosyal tedbirler ve ekonomik boyutuyla da imkanlar sunmuştur. Bugün Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü teşkilatı itibariyle başta aile olmak üzere onun her türlü sorunuyla ilgilenen uzmanlaşmış bir kurum. Ama bunun yanında diğer kurum ve kuruluşlar da kendi mevzuatlarıyla itibariyle aileye sürekli destek olmakta" diye konuştu.

Neslin devamını sağlayan tek müessesenin aile olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, "İnsan soyunun devamı için mutlaka aileye ihtiyaç vardır. Karışmadan bozulmadan, soy bozulmadan devamı için nesil devamı sağlayan tek müessese ailedir. Yine insan aile sayesinde sorumluluk duygusu nedeniyle ve yükümlülükleri sebebiyle de gerektiğinde kötü alışkanlıklardan insanı men eden öncelikli kurum da yine ailedir Yani çocuğumun okul masrafı için paraya ihtiyacı varken gidip savurganlık yapması, kötü alışkanlık yapması bir ölçüde o sorumsuzluğu önleyen yine ailedeki bu kutsal bir ortamdır. Ailenin son zamanlarda özellikle göç, kentsel dönüşüm, sanayileşme, büyük şehirlerdeki hizmet sektörünün artması gibi nedenlerle aileyi olumsuz etkileyen riskler de ön plana çıkmakta. Bunları en aza indirmek ve aileyi devam ettirmek için zaten çalıştayımızın bir amacı da bu. Olumsuz koşulları olumluya döndürebilmek için çalışıyoruz. Bugün Türk toplumunda aileyi tehdit eden en baştaki unsurlardan birisi ailenin kurulması ne kadar kutsalsa maalesef baktığımızda boşanma rakamlarında göreceli olarak arttığını görebiliyoruz. Sağlıklı evlilikler yapmada da dikkatli olmamız gerektiğini anlıyoruz. Çok kolay bir şekilde evleniliyor. Çok kolay bir şekilde boşanıldığını sayılar itibariyle görebiliyoruz. Yüz evlenme varsa otuzda boşanma görüyoruz. Bunları mutlaka sebeplerini öğrenip en aza indirmemiz gerekiyor. Aileyi tehdit eden unsurlar özellikle nikahsız birliktelikler yaygınlaşırsa bu aile kurumunun oluşmasını da engelleyecek hususlardan eş cinsel evlilikler cevaz verilirse bu da ailenin kurulmasını, sağlıklı yürümesini engelleyecektir. Bir başka sorun ekonomik sebeplerine aileyi evlilik kuruluyor, çocuk sahibi olmama gibi bir taraf tercih yaptığında ailenin devamı sağlanamamaktadır. Bu çalıştaylarda burada da bunların hepsini tartışacaksınız. Amacımız yine dediğimiz gibi toplumun temeli olan güçlü aileyi sürdürmek" ifadelerine yer verdi.

Hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile açılış programı sona erdi. Çalıştay üçü öğleden önce üçü öğleden sonra olmak üzere altı ana başlıklı konuların tartışılması ile son bulacak. - ZONGULDAK