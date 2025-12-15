Haberler

Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı

Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki heyetlerin Almanya'nın başkenti Berlin'deki 5 saati aşan görüşmesinden bir sonuç çıkmazken, görüşmelerin yarın devam edeceği açıklandı.

  • Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD temsilcileriyle Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için Berlin'de 5 saatten fazla süren müzakereler yaptı.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik hedefinden, ABD ve diğer ülkelerden hukuken bağlayıcı güvenlik garantileri karşılığında vazgeçebileceğini açıkladı.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakerelerde cephe hattının dondurulması için ABD'den destek isteyeceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki müzakere heyeti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'i başkent Berlin'de ağırladı. Merz tarafından karşılanan Zelenskiy ve Witkoff, beraberlerindeki heyetler ile Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakere için masaya oturdu.

TASLAK BELGELER ELE ALINDI

Alman basınında yer alan haberlerde, Başbakan Merz'in görüşme salonundan erken ayrıldığı fakat danışmanının görüşmeyi sürdürmek üzere salonda kaldığı aktarıldı. Öte yandan müzakerelerin Berlin ayağı, ilk gün 5 saati aşkın bir sürenin ardından sona erdi. Zelenskiy'nin danışmanlarından Dmytro Lytvyn yaptığı açıklamada, "Görüşmeler 5 saatten fazla sürdü ve yarın sabah yeniden başlamak üzere bugünlük sona erdi" dedi. Lytvyn, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in pazartesi günü Berlin'deki görüşmeler tamamlandıktan sonra konuyla ilgili değerlendirmede bulunacağını söyledi. Ukraynalı yetkili, görüşmede tarafların taslak belgeleri ele aldıklarını ifade etti.

Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı

ZELENSKIY CEPHE HATTININ DONDURULMASINI İSTEYECEKTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Berlin'e gelmeden önce yaptığı açıklamada görüşmelerde cephe hattının dondurulması için ABD'den destek isteyeceğini açıklamıştı. Zelenskiy, "En adil seçenek, şu an olduğumuz yerde kalınmasıdır. Doğru olan bu olacaktır, çünkü bu bir ateşkes. Rusya'nın buna olumlu bakmadığını biliyorum ancak Amerikalılar bu konuda bize destek olsun isterdim" demişti. Ukraynalı lider, "Berlin'deki zirve önemli. Burada hem Amerikalılar hem Avrupalılar ile bir araya geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı

"NATO'YA ÜYELİK HEDEFİMİZDEN VAZGEÇEBİLİRİZ"

Zelenskiy, bugün ayrıca gazetecilerle Whatsapp üzerinden gerçekleştirdiği sohbette Ukrayna'nın kendilerine verilecek güvenlik garantileri karşılığında barış görüşmelerinde bir taviz olarak NATO'ya üyelik hedefinden vazgeçebileceğine işaret etmişti. Ukraynalı lider açıklamasında, "NATO üyeliği, en başından bu yana Ukrayna'nın arzusuydu. Burada gerçek güvenlik garantileri söz konusudur. Fakat ABD ve Avrupa'dan bazı ortaklar bu hedefi desteklemedi" demişti.

Dünya müjdeli haberi bekledi! 5 saatlik zirveden sonuç çıkmadı

Zelenskiy, "Dolayısıyla bugün Ukrayna ile ABD arasındaki ikili güvenlik garantileri, ABD'den NATO'nun 5. maddesi benzeri garantiler ve Avrupalı dostlarımız ayrıca Kanada ve Japonya gibi diğer ülkelerden verilecek güvenlik garantileri, yeni bir Rus işgalini önlemek için bir fırsat teşkil ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin hukuken bağlayıcı olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu, bizim açımızdan bir tavizdir" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Arkadasim barısin, olan garibim halka oluyor. Büyük Komutan Atatürk ün dediği gibi Yurtta sulh cihanda sulh

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Hilal Cebeci'nin, Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı büyük tepki çekti

Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı ortalığı karıştırdı! Linç yedi
Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Fener'den öyle bir ismi istedi ki taraftarlar sevinçten çıldıracak
80 bin nüfuslu bir kasabanın takımı St. Mirren, Celtic'i yenerek şampiyon oldu

80 bin nüfuslu bir kasaba takımı, Avrupa devini yenerek şampiyon oldu
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Nihat Kahveci yıldız isme yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi

Yıldız isme fena yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Erdoğan, Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bana bakıp gülmeye başladı

Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bakıp gülmeye başladı
Sergen Yalçın canlı yayında çıldırdı: Bugün bir tiyatro vardı, futbol değil

Canlı yayında resmen çıldırdı
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü

65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: 15 ölü, 42 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
title