Zelenskiy: 'Tüm Rus petrol şirketlerinin dünya pazarına erişimi kesilmeli'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gönüllüler Koalisyonu toplantısına ilişkin açıklamalarında, "Tüm Rus petrol şirketlerinin dünya pazarına erişimi kesilmeli. Bu Putin'i gerçeklerle yüzleştirir ve Rus savaş makinesinin finansmanını büyük ölçüde kısar" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Fransa'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya yeni Aster füzeleri füzeleri ve Mirage tipi savaş uçakları teslim edeceğini teyit etti.

Gönüllüler Koalisyonu üyesi ülkelerin liderleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da hem fiziksel katılım hem de uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, toplantı öncesinde Londra'da Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi'nde görüşme gerçekleştirdi. İkili toplantının basına açık kısmında Starmer, Ukrayna ateşkes için çaba gösterirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunun tam aksini sergilediğini söyledi. Starmer, "Putin'den gördüğümüz tek şey, hiçbir şekilde diyaloğa girmeme isteği ve sivillere ve çocuklara yönelik saldırıların giderek artması" dedi.

Gönüllüler Koalisyonu olarak bu hafta önemli adımlar atabileceklerini söyleyen Starmer, Rus petrolü ve gazı konusundaki baskıyı artırmak istediklerini duyurdu.

"Putin, bizi bu kış insani felakete sürükleyecek adımlar atıyor"

Zelenskiy ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı sona erdirmek istemediğini vurgulayarak, "Putin, enerji ve gaza yönelik saldırılarla bu kış mevsiminde bizi insani felakete sürükleyecek adımlar atıyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bu hususta yapılması gereken faaliyetler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, Gönüllüler Koalisyonu toplantısında hava savunması ve enerji desteğinin yanı sıra güvenlik garantilerini de tartışacaklarını açıkladı.

"Rusya adil ve kalıcı barışın tam tersini temsil ediyor"

İkili görüşmenin Gönüllüler Koalisyonu toplantısı başladı. Toplantıya uzaktan bağlanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sözlerine Gönüllüler Koalisyonu'nun bir barış koalisyonu olduğunu ifade ederek başladı. Macron, "Zelenskiy defalarca barışa hazır olduğunu yineledi ve biz bu koalisyonu, adil ve kalıcı barışı sağlamak için kurduk. Ne teslimiyet ne de çatışma. İşte burada, Rusya bunun tam tersini temsil ediyor. Bu illegal ve haksız savaşı başlatan taraf, bugüne kadar her türlü müzakereyi reddetti" ifadelerini kullandı.

Fransa'dan Aster füzeleri ve Mirage tipi savaş uçağı teyidi

Gelecek haftalarda Ukrayna'ya ek finansman çabaları üzerinde çalışacaklarını söyleyen Macron, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde dün gerçekleştirilen görüşmelerin de sonuca ulaşacağına inandığını ifade etti. Fransa'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya hava savunmasında kullanılan yeni Aster füzeleri, yeni eğitim programları ve Mirage tipi savaş uçakları teslim edeceğini teyit eden Macron, Ukrayna'nın askeri kapasitesini güçlendirmenin en yüksek öncelik olması gerektiğini kaydetti.

"20. yaptırım paketi üzerinde çalışmalıyız"

Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini de savunan Macron, "ABD yaptırımları ile AB'nin 19. yaptırım paketi, ilk kez senkronize edildi. Bu bir dönüm noktasıydı. Şimdi, 20. Yaptırım paketi üzerinde çalışarak Moskova'nın savaş maliyetini daha da artırmalı, özellikle petrol ve gaz konularını yakından takip etmeliyiz" dedi.

"Putin, güç kullanarak alamayacağı Ukrayna toprakları için akıl dışı taleplerde bulunuyor"

İngiltere Başbakanı Starmer, Gönüllüler Koalisyonu toplantısında yaptığı açıklamada Mart ayında Londra'da ilk toplantısını gerçekleştiren koalisyon dahilindeki ülkelerin, Ukrayna'ya destek için hiç olmadıkları kadar birlik içinde olduklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da savaşı durdurma ve mevcut cephe hattı üzerinden müzakerelere başlama çağrısına tüm ülkelerin destek verdiğini vurgulayan Starmer, "Başkan Trump, Rusya'nın büyük petrol şirketlerine yaptırım uygulamakta haklı. Şimdi yapmamız gereken, Putin barış hakkında ciddi olduğunu gösterene kadar baskıya devam etmektir" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in zaman kazanmaya çalıştığını söyleyen Starmer, "Görüşme fırsatlarını değerlendirmek yerine güç kullanarak alamayacağı Ukrayna toprakları için akıl dışı taleplerde bulunuyor. Bu elbette kabul edemez. Aynı zamanda Ukrayna'nın sivil halkını ve enerji altyapısını hedef alıyor. Tüm bunların amacı, insanların acısını maksimize etmek" dedi.

Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaları ve bunun için Rusya'dan enerji satın alan üçüncü ülkelere daha fazla baskı kurulması gerektiğini savunan Starmer, Rus devlet varlıkları konusundaki girişimin de tamamlanarak milyarlarca doların Ukrayna'nın kullanımına açılması gerektiğini söyledi.

"Tüm Rus petrol şirketlerinin dünya pazarına erişimi kesilmeli"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısını hedef alan saldırılarını "terör" olarak nitelendirdi. Zelenskiy, "Altyapımızı korumamız ve herhangi bir karartmayı önlememiz gerekiyor. Ekibimiz, enerji sektörümüze yardımcı olacak kilit önlemleri içeren bir listeyi size sunacak" dedi.

Yaklaşan kış mevsimi için gaz tedarikine de ihtiyaç duyacaklarını ifade eden Zelenskiy, "Rus saldırıları üretimimizi vurdu ve bu konuda Norveç ile çalışıyoruz" dedi. Ukraynalı lider, "Herkesi, gerekli ithalat hacmini finanse etmeye yardımcı olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmasında yaptırımlara da değinen Zelenskiy, Rusya'ya yaptırım uygulayan tüm ülkelere teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump'ın Rus enerji devlerine yaptırımının çok önemli olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Tüm Rus petrol şirketlerinin dünya pazarına erişimi kesilmeli. Bu Putin'i gerçeklerle yüzleştirir ve Rus savaş makinesinin finansmanını büyük ölçüde kısar" dedi. - LONDRA